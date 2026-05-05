الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

محمد يحيي

مع انتشار التكنولوجيا ورقمنة الخدمات؛ ينشط أداء الجهاز المصرفي لتطوير جميع الخدمات المقدمة لعملاء البنوك والتي تشهد تطورًا يومًا بعد الآخر.

في هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل وكواليس انتشار تطبيق إنستاباي وتطورات العمل المصرفي. 

خدمات البنوك المتطورة

يوجه البنك المركزي المصري؛ البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية بواقع 36 بنكًا ما بين حكومي وخاص على امتداد محافظات وربوع مصر، بهدف النفاذ لجميع الشرائح داخل المجتمع بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية أو المادية.

تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟

لماذا يتطور الجهاز المصرفي من خدماته

يسعى البنك المركزي المصري من خلال التعليمات المتكررة للبنوك؛ إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور سواء الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية كالشركات والمؤسسات؛ بهدف تقنين حركة تداول الأموال داخل الاقتصاد المصري وهو ما يستلزم وجود عدة أمور أكثر أهمية أبرزها:

  • حماية الاقتصاد المصري من ممارسات مشبوهة كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال – سبب رقابي.
  • ضمان كفاءة الموارد المالية واستدامتها وحسن توظيفها – سبب اقتصادي.
  • دعم أكبر للفئات المشمولة بالرعاية وتحسين جودة الخدمات – سبب اجتماعي.
  • تقليل الوقت والمجهود للعميل ومواكبة التطورات التكنولوجية – سبب تقني.
  • إدارة ثروات ومدخرات العملاء من خلال اختيار أنسب الخدمات المقدمة – سبب تنموي.
بطاقات الائتمان في مواجهة تطبيق إنستاباي

من المعروف مع بداية الألفية الجديدة وقبلها قرب انتهاء التسعينات؛ ظهرت بطاقات الائتمان ATM  داخل الجهاز المصرفي المصرفي بصورة محددة، والتي كانت ثورة تكنولوجية متطورة في عالم المال والبنوك وربما كانت مقتصرة على فئات محددة من المواطنين ربما من كبار العملاء، وصولًا لأوائل الألفية الجديدة حيث قامت البنوك الحكومية وتحديدًأ بنكا مصر والأهلي في اطلاق بطاقات فيزا كارت للشباب وهو ما ساعد في انتشارها شيئًا فشيئًا.

تطور تعاملات العملاء باستخدام بطاقات ATM عبر ماكينات الصراف الآلى وسحب الأموال وإيداعها داخل ماكينات ATM دون عناء الذهاب للفرع البنكي للسحب أو الإيداع أو الإلتزام بمواعيد محددة للفرع البنكي؛ ساعد في إقبال أكبر للعملاء على التعامل مع الجهاز المصرفي فالعميل يمكنه سحب أو إيداع أمواله أو مدخراته في أي وقت علي مدار الـ24 ساعة ودون التقييد بمواعيد الفروع أو العطلات الرسمية.

مع استمر تحديثات البنوك في عملها علي امتداد ما تقدمه خدمات العملاء والخط الساخن للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين؛ جعل من التعاملات ما هو أسرع وأنجز، ليقوم البنك المركزي المصري بتحديث جميع الخدمات المقدمة للبنوك والموجهة للعملاء ليقوم باستغلال انتشار الهواتف المحمولة الذكية وتفعيل تطبيقات الموبايل " أبلكشين موبيل" لكل بنك مستقل وربط بتطبيق أكبر وهو " إنستاباي" التابع للبنك المركزي.

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق

إنستاباي في مواجهة كروت الفيزا

مع استمرار البنك المركزي المصري في استغلال التطورات التكنولوجية وانتشار الهواتف المحمولة المتطورة، ليقوم بتحديث خدمات جديدة كالإنترنت البنكي وتطبيقات الهواتف المحمولة المؤمنة والمؤهلة لتقديم خدمات مصرفية مميزة من خلال تطبيق إنستاباي، والذي أصبح صاحب الحظوة الأكبر على بطاقات ATM والتي كانت قبل سنوات هو الاختراع الأبرز في عالم البنوك.

فخلال عام مالي كامل وتحديدًا من الفترة يوليو 2024 حتى يونيو 2025، ارتفعت حصيلة الأموال والمعاملات المنفذة بين العملاء إلي 4.2 تريليون جنيه أي بعد 3 سنوات من اطلاق التطبيق ذاته ليصل إجمالي عدد المشتركين والحسابات المسجلة 16 مليون عميل؛ وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن مارس الماضي.

آخر موعد لتحويل المجاني عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟

لماذا إنستاباي؟ 

  • يساعد تطبيق إنستاباي في إتمام كافة المعاملات المالية لحظيًا .
  • لا يتقيد استخدام التطبيق أو تنفيذ المعاملات بمواعيد أو عطلات رسمية فالتطبيق يعمل على مدار 24 ساعة.
  • يساعد التطبيق العميل علي ربط حسابه بالحساب البنكي لتسهيل متابعة الرصيد واجراء كافة المعاملات المالية دون الرجوع للبنك.
  • يمكن للعميل ربط أكثر من حساب بنكي وبطاقات ميزة على نفس التطبيق.
  • يسهل استخدام التطبيق والاستفادة من كافة الخدمات خارج مصر.
كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق

حدود معاملات إنستاباي

يصل حجم التعامل اليومي لعمليات التحويل أو استقبال الأموال على التطبيق إلى قيمة 120 ألف جنيه يوميًا، بحيث يكون الحد الأقصي للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه للمرة.

كما يصل الحد الأقصى للتحويل إلى 400 ألف جنيه شهريًا. 

الميزانية
شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

