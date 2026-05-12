الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس كينيا: إفريقيا تمتلك ودائع في بنوكها المركزية تتجاوز 500 مليار دولار

منار عبد العظيم

قال رئيس كينيا ويليام روتو، إن إفريقيا تمتلك موارد طبيعية ومصادر طاقة كبيرة تتطلب تعاونا مشتركا بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين. 

وأضاف أن هذه الموارد تمثل فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة إذا تم استثمارها بشكل استراتيجي.

ودائع البنوك المركزية

وأضاف خلال كلمة له بالقمة الإفريقية الفرنسية التي تعقد في نيروبي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إفريقيا تمتلك ودائع في بنوكها المركزية تتجاوز 500 مليار دولار، مؤكداً أن القارة لا تحتاج إلى تبرعات أو مساعدات خارجية، بل إلى شراكات دولية قوية تدعم خطط التنمية.

تحديات التمويل والاستثمار

وتابع بالقول إن إفريقيا تواجه حاليا تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى ضرورة زيادة الاستثمار في البنية التحتية بالقارة لتعزيز النمو المستدام. وأكد أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه تمويل المشروعات الطموحة في إفريقيا بمفرده، داعياً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لدعم التنمية.

أهداف القمة الإفريقية الفرنسية

وأشار روتو إلى أن القمة التي تُعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام" تهدف إلى تعزيز الشراكة بين إفريقيا وفرنسا، مع التركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي.

 وأوضح أن القمة تهدف أيضاً إلى دمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.

مشاركة القادة والمنظمات

وأكد أن القمة تشهد مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة، فضلاً عن عدد كبير من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال الإفريقي والفرنسي، ما يعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية في القارة.

