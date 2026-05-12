باكستان ترد على إدعاءات وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان

رفضت وزارة الخارجية الباكستانية ، اليوم الثلاثاء ، بشكل قاطع صحة التقارير التي تتحدث عن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الباكستانية.

وقالت الوزارةـ في بيان نقلته صحيفة "دوون" الباكستانية: نرفض هذه التقارير المضللة ، معتبرة أن مثل هذه الروايات المضللة تهدف إلى تقويض جهود السلام.

وأوضحت أن الطائرات التي وصلت إلى قاعدة نور خان كانت لتسهيل تنقل الدبلوماسيين، مشيرة إلى أن الطائرات بقيت في قاعدة نور خان بشكل مؤقت ترقبا لجولات لاحقة من التواصل.

كانت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، نقلت في تقرير لها عن مسئولين أمريكيين قولهم، أن باكستان "سمحت سراً لطائرات عسكرية إيرانية بالوقوف في مطاراتها"، وزعموا أنه بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران في أوائل أبريل، أرسلت طهران عدة طائرات إلى قاعدة نور خان الجوية.

وأضاف التقرير: "كان من بين المعدات العسكرية طائرة استطلاع من طراز RC-130 تابعة للقوات الجوية الإيرانية، وهي نسخة استطلاعية من طائرة النقل التكتيكية لوكهيد سي-130 هيركوليز".