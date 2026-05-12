سول: تداولات الأسهم اليوم تصل عند مستوى قياسي جديد

 افتتحت الأسهم الكورية الجنوبية، تداولاتها اليوم الثلاثاء، عند مستوى قياسي جديد متجاوزة 7,900 نقطة، لتقترب من حاجز 8,000 نقطة غير المسبوق، إذ واصلت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الكبرى صعودها، على الرغم من المخاوف بشأن اقتراب محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران من الانهيار.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " افتتح مؤشر كوسبي القياسي على ارتفاع 1.68% عن الجلسة السابقة ليصل إلى 7,953.41 نقطة، وقفز إلى 7,999.67 نقطة بعد وقت قصير من بدء التداول.

ويُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر حاجز 7,900 نقطة.

وقفز مؤشر كوسبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7,822.24 نقطة يوم الاثنين، متجاوزًا عتبة 7,800 نقطة لأول مرة في تاريخه، وذلك بفضل الارتفاع المتواصل لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس.

وتبع المؤشر مكاسب أسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت خلال الليل، والتي تعززت بفضل التفاؤل باستمرار نمو صناعة الذكاء الاصطناعي، على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن تعثر مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج.

وارتفع سهم شركة ميكرون للتكنولوجيا بنسبة 6.5%، وسهم إنتل للتكنولوجيا بنسبة 3.62%، وقفز سهم كوالكوم بنسبة 8.42%، وارتفع سهم شركة إنفيديا بنسبة 1.97%.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح ترامب بأنه يدرس إعادة إطلاق "مشروع الحرية"، وهي مبادرة تهدف إلى مساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
كما وصف وقف إطلاق النار مع إيران بأنه "على وشك الانهيار"، واصفًا عرض السلام الإيراني بأنه "محض هراء".

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، شهدت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في سيئول بداية قوية عند التداول. وقد ارتفع سهم سامسونغ للإلكترونيات، أكبر شركة في السوق، بنسبة 0.7%، بينما صعد سهم إس كيه هاينكس بنسبة 3.27%.

وارتفع سهم شركة إس كيه سكوير للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنسبة 1.77%، وارتفع سهم شركة إل جي لحلول الطاقة الرائدة في البطاريات، بنسبة 0.96%.

وارتفع سهم شركة هيونداي موتور الكورية بنسبة 5.42%، كما ارتفع سهم شركة هيونداي موبيس التابعة لها والمتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات بنسبة 8.5%.

ونمت أسهم شركة دوسان إنيربيليتي، المتخصصة في تصنيع محطات الطاقة، بنسبة 3.59%، وقفز سهم شركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة، الرائدة في بناء السفن، بنسبة 4.23%. وارتفع سهم سامسونغ للكهرباء والميكانيكا بنسبة 4.33%.

وفي المقابل، انخفض سهم شركة هانهوا إيروسبيس بنسبة 1.37%، وخسر سهم سامسونغ إس دي آي 1.83%. كما انخفض سهم شركة إل إس إلكتريك بنسبة 1.81%.

وبلغ سعر صرف الوون الكوري 1,478.2 وون مقابل الدولار الأمريكي في تمام الساعة 9:15 صباحًا، بانخفاض قدره 5.8 وون عن الجلسة السابقة.

