الإشراف العام
أخبار العالم

الحرس الثوري يجبر زورقا أمريكيا على مغادرة هرمز.. ونشر غواصات جديدة

محمد على

أفادت وكالة أنباء “فارس”، نقلا عن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني،​ بأن عملية جرت في المضيق في مواجهة قوة أمريكية صغيرة، إلا أنها تعكس حالة من الرصد للاستعدادات الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن زورقًا أمريكيًا سريعًا قام بمناورة بحرية حاول من خلالها عبور ​مضيق هرمز، ​إلا أن البحرية الإيرانية رصدته وتحركت ضده.

وأضافت القوة البحرية للحرس الثوري، بحسب وكالة “فارس”، أن الزورق الأمريكي غيّر مساره عقب إطلاق طلقات تحذيرية نحوه.
 

غواصات صغيرة

يأتي ذلك فيما أعلنت إيران نشر غواصات صغيرة في مضيق هرمز للقيام بدور وصفته بـ"الحارس غير المرئي"، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالممر البحري الحيوي وتزامناً مع حديث أمريكي عن دراسة خطط لحماية السفن العابرة للمضيق.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن إيران تمتلك نحو 16 غواصة صغيرة من فئة "غدير"، وفق تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن كل غواصة يعمل عليها طاقم يضم أقل من عشرة أفراد، كما أنها قادرة على حمل طوربيدين أو صاروخين مجنحين مضادين للسفن من طراز "سي-704" الصيني.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن هذه الغواصات تعد أكثر ضجيجاً مقارنة بمعظم الغواصات الحديثة، موضحاً أن أطقم تشغيلها تعاني من نقص الخبرة، إلى جانب وجود مشكلات مرتبطة بأعمال الصيانة الخاصة بهذه القطع البحرية.

 

دلافين الخليج في مواجهة البوارج

وكان قائد القوات البحرية الإيرانية شهرام إيراني أعلن نشر غواصات خفيفة تابعة للجيش أطلق عليها اسم "دلافين الخليج" داخل مضيق هرمز، بهدف مواجهة ما وصفه بـ"البوارج المعادية".

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، جاء قرار نشر الغواصات الصغيرة بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، قال خلالها إنه يدرس إعادة تفعيل خطة لمرافقة السفن في مضيق هرمز.

ترامب : الإيرانيون سيستسلمون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إعادة إطلاق عملية "مشروع الحرية" الهادفة إلى ضمان عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين، تطرق فيها إلى آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز.

وأشار ترامب إلى أن بلاده ستواصل العمل من أجل إبقاء المضيق مفتوحًا أمام سفن نقل النفط التجارية، بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع إيران.

وقال "إنه يفكر بإعادة إطلاق عملية مشروع الحرية عبر توسيع نطاقها"، محذرًا من أن العملية قد تكون هذه المرة "جزءًا فقط من عملية عسكرية أوسع نطاقًا".

وفي تعليقه على ما ستقوم به إيران عقب هذه الخطوات، قال ترامب: "سيستسلمون".

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان سيواصل التفاوض مع القيادة الإيرانية الحالية، أجاب ترامب: "سأواصل التعامل معهم إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق".

