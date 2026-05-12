"بيتكوين" تستقر عند 81 ألف دولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

استقرت العملة الرقمية "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، حيث تداولت في نطاق ضيق مع ميل طفيف للارتفاع، وذلك في ظل تزايد حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وصعدت "بيتكوين" - أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية - بنسبة طفيفة بلغت 0.5% لتصل إلى مستوى 81,276.10 دولار، وذلك بعد أن كانت قد لامست مستوى 82,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها تأثرا بمؤشرات تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وفيما يخص العملات المشفرة الأخرى، سادت حالة من التباين في الأداء، حيث تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 1% لتسجل 2,313.55 دولار، بينما ارتفعت عملة "إكس آر بي" (XRP) بنسبة 0.7% لتصل إلى 1.46 دولار، في حين استقرت عملات "سولانا" و"كاردانو" و"بي إن بي" ضمن نطاقات تداول محدودة.

ويرى محللون أن الأسواق تترقب بحذر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، لاستيضاح مدى تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة - الناتج عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط - على معدلات التضخم، وهو ما قد يؤثر بدوره على توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2026.

وعلى صعيد التحركات السياسية، تراجعت شهية المخاطرة في الأسواق الآسيوية والعقود الآجلة لوول ستريت، إثر تقارير أشارت إلى بحث خيارات عسكرية إضافية في منطقة الشرق الأوسط، وتصريحات أمريكية بشأن تضاؤل فرص التوصل لاتفاق تهدئة قريب، فضلا عن التركيز على القمة الأمريكية - الصينية المرتقبة هذا الأسبوع في ظل منافسة اقتصادية محتدمة.