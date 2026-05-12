وزارة الحج والعمرة: منظومة متكاملة وخطط تشغيلية استثنائية لخدمة ضيوف الرحمن

أكد وكيل وزارة الحج و العمرة المساعد للتواصل والتوعية، المهندس أنس الحميد، أن المملكة تواصل جهودها لتقديم تجربة حج متكاملة لضيوف الرحمن، من لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم، عبر منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضح الحميد، في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع أكثر من 80 مكتب شؤون حجاج حول العالم، وبالتكامل مع وزارة الخارجية والقنصليات و السفارات السعودية، لضمان تنظيم موسم حج استثنائي يعكس مستوى التطور الذي تشهده منظومة خدمة ضيوف الرحمن عاما بعد عام.

وأشار إلى أن مكتب إدارة مشاريع الحج ضمن برنامج ضيوف الرحمن يتولى الإشراف على تنفيذ أكثر من 600 خطة عمل تشغيلية و ميدانية خلال موسم الحج؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج في مختلف المواقع والمراحل.

وأضاف "أن الوزارة تعتمد منظومة مستمرة لقياس الأداء وتقييم الخدمات، بهدف تطوير تجربة الحجاج وتحقيق أعلى معايير الجودة والراحة؛ بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر".