رغم الغارات وطلبات الإخلاء.. إصابة 8 جنود إسرائيليين في اشتباكات شمال الليطاني

قالت صحف الاحتلال إن الجيش الإسرائيلي قرر تطوير رده على مسيرات حزب الله بإنشاء مصنع لإنتاج مسيرات مفخخة، في وقت شن فيه الاحتلال قصفا جويا ومدفعيا على بلدة جبشيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وشنت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار أغار سلاح الجو على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار قتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر الليطاني وعملت بأطراف قرية زوطر الشرقية لمدة أسبوع، فيما وجه الاحتلال إنذار عاجل بإخلاء بلدات أرزون وطير دبا والبازورية والحوش جنوبي لبنان لقصف مواقع بها.



واعترفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه خلال العملية وقعت اشتباكات مع عناصر حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود.

فيما أكدت القناة 14 الإسرائيلية إصابة 8 جنود إسرائيليين في 3 اشتباكات على أطراف قرية زوطر الشرقية شمال الليطاني.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش نفذ عمليات هندسية فوق نهر الليطاني تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا.



وزعم الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا نحو 45 هدفا وبنية عسكرية تابعة لحزب الله جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية وهاجمنا 10 مستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله وأغرنا على منصات إطلاق صواريخ.. و سلاح الجو قضى على عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا على قواتنا العاملة في جنوب لبنان"، مشيرا إلى اعتراض مسيرتين في الأجواء اللبنانية في المناطق التي تعمل بها قواتنا حيث أطلق حزب الله عدة صواريخ نحو قوات الاحتلال في جنوب لبنان سقطت في مناطق مفتوحة دون إصابات، فيما قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي قرب مجرى نهر دير سريان جنوبي لبنان.