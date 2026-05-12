قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كينيا: القارة الإفريقية بحاجة لشراكات دولية لدعم التنمية
متى يسقط حق الزوج في نفي النسب؟.. مشروع قانون الأسرة للمسيحين يجيب
مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم تريلا ونقل بجمصة
عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو
إعلامي: الأهلي ليس لديه أي نية لبيع أو التفريط في إمام عاشور
الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر
موعد مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة
لبنان: 6 شهداء و7 جرحى في غارة على كفردونين.. وتصعيد إسرائيلي واسع
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
الرئيس الكيني: نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة
الرئيس الكيني: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية
12 ساعة شهريًا.. لماذا استحدثت الحكومة "الاستزارة" بمشروع قانون الأسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين

بلومبرج: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
بلومبرج: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
أ ش أ

 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 جهة وفردًا على خلفية بيع النفط الإيراني إلى الصين، في خطوة تصعد الضغوط الاقتصادية قبل أيام فقط من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج المقرره غداً الأربعاء.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت 12 شركة وفردًا على القائمة السوداء، مؤكدة أن هذه الجهات سهلت بيع النفط لصالح الحرس الثوري الإيراني.

كما كررت الوزارة تهديدًا سابقًا باتخاذ إجراءات إضافية ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير المشروعة، مشيرة إلى أن شركات الطيران أو الشركات المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة قد تكون أهدافًا محتملة للعقوبات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت- في بيان- "ستواصل وزارة الخزانة عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

وشهدت سياسة إدارة ترامب تجاه العقوبات على إيران حالة من التذبذب، إذ منحت الإدارة في البداية إعفاءً للمشترين بهدف تخفيف اضطرابات إمدادات النفط الناتجة عن الحرب في الخليج العربي، قبل أن تعود لتشديد العقوبات سعيًا لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات.

وفي أواخر الشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على شركة هنغلي للبتروكيماويات للتكرير في داليان، وهي إحدى الشركات الرئيسية في قطاع البتروكيماويات الصيني، في أكثر خطوة طموحًا تستهدف الصين حتى الآن؛ وكانت الشركة قد أكدت أنها لم تشارك مطلقًا في أي تجارة مع إيران.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، رفض ترامب أحدث مقترح سلام قدمته إيران، وقال إن وقف إطلاق النار بين البلدين بات «يعتمد على أجهزة الإنعاش بشكل هائل».

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين الأربعاء، فيما يرجح أن تحتل الحرب على إيران موقعًا بارزًا على جدول أعمال القمة المزدحم.

الولايات المتحدة بيع النفط الإيراني إلى الصين خطوة تصعد الضغوط الاقتصادية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

ترشيحاتنا

تسليم شهادات محو الأمية

تسليم شهادات محو الأمية بأسقفية الخدمات بأسيوط الجديدة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة التاريخية

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 29 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعة ضمن الموجة الـ29 للإزالات

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد