الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 جهة وفردًا على خلفية بيع النفط الإيراني إلى الصين، في خطوة تصعد الضغوط الاقتصادية قبل أيام فقط من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج المقرره غداً الأربعاء.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت 12 شركة وفردًا على القائمة السوداء، مؤكدة أن هذه الجهات سهلت بيع النفط لصالح الحرس الثوري الإيراني.

كما كررت الوزارة تهديدًا سابقًا باتخاذ إجراءات إضافية ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير المشروعة، مشيرة إلى أن شركات الطيران أو الشركات المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة قد تكون أهدافًا محتملة للعقوبات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت- في بيان- "ستواصل وزارة الخزانة عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

وشهدت سياسة إدارة ترامب تجاه العقوبات على إيران حالة من التذبذب، إذ منحت الإدارة في البداية إعفاءً للمشترين بهدف تخفيف اضطرابات إمدادات النفط الناتجة عن الحرب في الخليج العربي، قبل أن تعود لتشديد العقوبات سعيًا لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات.

وفي أواخر الشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على شركة هنغلي للبتروكيماويات للتكرير في داليان، وهي إحدى الشركات الرئيسية في قطاع البتروكيماويات الصيني، في أكثر خطوة طموحًا تستهدف الصين حتى الآن؛ وكانت الشركة قد أكدت أنها لم تشارك مطلقًا في أي تجارة مع إيران.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، رفض ترامب أحدث مقترح سلام قدمته إيران، وقال إن وقف إطلاق النار بين البلدين بات «يعتمد على أجهزة الإنعاش بشكل هائل».

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين الأربعاء، فيما يرجح أن تحتل الحرب على إيران موقعًا بارزًا على جدول أعمال القمة المزدحم.