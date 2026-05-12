الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط رام الله ويعتقل 7 مواطنين من نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، وسط مدينة رام الله، وداهمت مكتب قناة الجزيرة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت في محيط دوار المنارة.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إجراءاتها العسكرية على المداخل الشمالية للمدينة، وأغلقت حاجزي عطارة وعين سينيا لعدة ساعات.

وفي نابلس شمال الضفة..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سبعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت ثلاثة مواطنين من منطقة الضاحية شرق المدينة، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة قرى وبلدات في المحافظة، واعتقلت أربعة مواطنين، عقب مداهمة منازلهم .