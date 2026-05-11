الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ذعر في إسرائيل.. اجتماع أمني عاجل لمواجهة سلاح حزب الله الفتاك

إيال زامير
ناصر السيد

أفادت القناة الثانية عشرة العبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، عقد أمس اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين من الدفاع والاستخبارات لمناقشة التهديد المتزايد الذي تشكله طائرات حزب الله المسيّرة بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول (FPV)، في ظل عدم التوصل إلى حل عملي شامل لهذا التهديد حتى الآن.

ووفقاً للتقرير، أكد زامير لممثلي وزارة الدفاع، ومديرية البحث والتطوير الدفاعي (MAFAT)، ومديرية الاستخبارات العسكرية، وقيادة القوات البرية الإسرائيلية، ووحدات تكنولوجية أخرى، أنه لا توجد قيود مالية على الجهود المبذولة لإيجاد حلول.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت القوات العاملة قرب الحدود اللبنانية لهجمات شبه يومية من طائرات حزب الله المسيّرة المفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود. 

وقُتل أمس ضابط الصف الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي، ألكسندر غلوفانيوف، 47 عاماً، في هجوم شنّه حزب الله بطائرة مسيّرة شمال إسرائيل.

ويشير تقرير منفصل للقناة الثانية عشرة إلى أن المخاوف بشأن تهديد الطائرات المسيّرة كانت مطروحة منذ سنوات. في مارس 2018، حذّر نقاشٌ في لجنة فرعية بالكنيست معنية بدراسة وتنظيم أنشطة الطائرات المسيّرة من أن الطائرات المسيّرة المتوفرة تجاريًا قد تقع في نهاية المطاف في أيدي الجماعات الإرهابية وتُستخدم ضد إسرائيل.

ونُقل عن رئيس اللجنة الفرعية آنذاك، حاييم جيلين، قوله خلال النقاش: "نحن نعيش في عصرٍ أصبحت فيه الطائرات المسيّرة متاحةً ورخيصةً وسهلة التشغيل".

وحذّر جيلين حينها قائلًا: "في إسرائيل، لا نتعامل مع الأمور إلا بعد وقوع الكارثة".

