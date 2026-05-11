بقعة نفطية غامضة تتوسع.. تطور خطير في جزيرة خرج الإيرانية يهدد الخليج العربي

تُظهر الصور التي التقطت يوم الاثنين، والتي راجعتها وكالة أسوشيتد برس، بقعة نفطية تنجرف في الخليج العربي جنوبًا من جزيرة خرج، وهي الميناء الرئيسي للنفط الخام في إيران.

يُعتقد أن هذه البقعة هي نفسها التي رُصدت الأسبوع الماضي قبالة الساحل الغربي لجزيرة خرج.

رُصدت البقعة لأول مرة قبل أسبوع عبر صور الأقمار الصناعية ولا يُعرف ما إذا كان التسرب ناجمًا عن عطل فني، أو غارة جوية، أو سبب آخر.

يوم الاثنين، بدت البقعة وكأنها قد اتسعت، وبدأت تتلاشى ويبلغ عرضها حاليًا 75 كيلومترًا (47 ميلًا)، وتقع على بُعد 45 كيلومترًا (28 ميلًا) جنوب جزيرة خرج.