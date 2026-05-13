ناقلة نفط صينية تعبر مضيق هرمز

أفادت مصادر برصد ناقلة نفط صينية عملاقة تعبر مضيق هرمز اليوم الأربعاء، وذلك رغم الحصار الأمريكي لمضيق هرمز والإغلاق الإيراني له، وفق ما أوردت بلومبيرج.

وسبق وقالت إيران أنه يمكن للسفن المسالمة غير التابعة للعدو الأمريكي والصهيوني العبور بالتنسيق معها، محذرة من أن أي إجراء غير هذا سيكون مصيره الاستهداف المباشر.

تراجع أسعار النفط

خلال ذلك، تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد الارتفاع على مدى ثلاث جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش في حرب إيران، كما توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​إلى الصين لعقد قمة حاسمة مع الرئيس شي جين بينج.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ‌82 سنتاً أو 0.76 % إلى 106.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتاً أو 0.65 % لتصل إلى 101.52 دولار.

ترامب.. لايحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران

قال ترامب أمس الثلاثاء إنه ​لا يعتقد أنه سيحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، حتى مع تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق دائم وتشديد طهران قبضتها على المضيق.

وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني على الرغم من الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب. ويلتقي ​ترامب بنظيره الصيني شي في بكين يومي الخميس والجمعة.