استقرار أسعار الذهب وسط ترقب للقمة الأمريكية الصينية وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أخبار العالم

استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قمة "ترامب-شي" وتصاعد التوترات الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، لتواصل حركتها في نطاق ضيق تأثرًا بحالة الحذر التي تسود أوساط المستثمرين، نتيجة تراجع آمال التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتزامن مع ترقب الأسواق للقمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,705.50 دولار للأوقية، فيما خالفت العقود الآجلة للذهب الأمريكي الاتجاه صعودًا بنسبة 0.6% لتستقر عند 4,713.00 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي بعد تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، مدفوعا بقوة الدولار وارتفاع بيانات التضخم الأمريكية.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها المفاوضات مع طهران بأنها في حالة حرجة، وذلك عقب رفض الجانب الإيراني لمقترحات أمريكية تستهدف إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

كما عززت اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز، المخاوف من تضخم مستدام مدفوع بأسعار الطاقة، بالإضافة إلى تعقيد التوقعات المتعلقة بمستقبل أسعار الفائدة العالمية.

وتتجه أنظار الأسواق العالمية صوب العاصمة الصينية بكين، التي تستضيف قمة "ترامب-شي" يومي 14 و15 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يبحث الزعيمان ملفات شائكة تشمل، التوترات التجارية الثنائية، والأزمة الإيرانية وتداعياتها على أمن الطاقة، بالإضافة إلى ملف تايوان واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، واجه الذهب ضغوطًا جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار، الذي صعد مؤشره بنسبة 0.1% اليوم.

وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال أبريل الماضي، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2023.

وينتظر المستثمرون، في وقت لاحق اليوم، صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، للحصول على إشارات أكثر وضوحا بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في وقت تراجعت فيه توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وفي أسواق المعادن الأخرى، سجلت الأداءات تباينا ملحوظا، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 86.78 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.8% مسجلا 2,113.80 دولار للأوقية.

