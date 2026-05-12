أحمد شوبير يكشف تفاصيل جديدة في ملف وكيل إمام عاشور داخل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل تتعلق بملف وكيل لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، مؤكدًا أن هناك موقفًا واضحًا من جانب إدارة النادي خلال الفترة الماضية تجاه هذا الملف.

وأوضح شوبير عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت إف إم، أن إدارة النادي الأهلي سبق وأكدت بشكل رسمي أنها لا تتعامل مع هذا الوكيل، وذلك بسبب عدم وجود اسمه ضمن العقود أو المستندات الرسمية الخاصة باللاعب داخل النادي.

وأضاف أن إدارة الأهلي خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي للاستفسار حول الوضع القانوني لهذا الوكيل، وجاء الرد بأن الاسم غير مسجل ضمن قائمة وكلاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد.

وأشار شوبير إلى أن هناك حالة من الاستياء داخل النادي الأهلي بسبب تكرار الحديث والتصريحات في هذا الملف خلال الفترة الحالية، رغم أن الفريق يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري.