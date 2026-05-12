حقيقة طلب إمام عاشور 70 مليون جنيه.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تخص مستقبل إمام عاشور مع الأهلي، بعد الجدل الأخير حول طلب اللاعب تعديل عقده، والتقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري.



وأكد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم»، أن ما تردد بشأن مطالبة إمام عاشور بالحصول على مبالغ مالية ضخمة غير صحيح تمامًا، مشددًا على أن اللاعب لم يطلب الحصول على 60 أو 70 مليون جنيه كما أشيع مؤخرًا.



وأضاف: «أقسم بالله هذا الكلام لم يحدث نهائيًا، لا من قريب ولا من بعيد»، موضحًا أن إمام عاشور تحدث بشكل مباشر مع مسؤولي الأهلي، وأكد تمسكه بالاستمرار داخل النادي ورغبته في مواصلة مشواره مع الفريق.

وأشار شوبير إلى أن اللاعب رحب أيضًا بفكرة تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة الاستقرار والارتياح التي يعيشها داخل الفريق، إلى جانب رغبته في تحقيق المزيد من البطولات بقميص الأهلي.

كما أوضح أن سياسة الأهلي في ملف الاحتراف واضحة، حيث لا يمانع النادي في مناقشة أي عرض خارجي رسمي لأي لاعب، بشرط تحقيق الاستفادة الفنية والمالية، مع الحفاظ على استقرار الفريق واحتياجاته الفنية.