تقلل فرص المواهب.. فرج عامر يطالب بتقليص عدد الأجانب في الأندية المصرية

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن رؤيته بشأن تنظيم عدد اللاعبين الأجانب داخل الأندية المصرية، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في اللوائح الحالية لضمان منح الفرصة للاعبين المحليين.

وقال فرج عامر عبر حسابه على موقع “فيسبوك”إن وجود عدد كبير من المحترفين داخل الفرق “غير منطقي”، مشيرًا إلى أن بعض الأندية تضم 5 لاعبين أجانب بالإضافة إلى 3 لاعبين ناشئين أجانب، بجانب إمكانية مشاركة لاعبين فلسطينيين يتم التعامل معهم معاملة اللاعبين المصريين.

وأوضح أن هذا العدد الكبير من المحترفين دون ضوابط أو شروط واضحة، إلى جانب عدم اشتراط كون اللاعب الدولي للحصول على تصريح العمل، يثير العديد من علامات الاستفهام حول توازن المنافسة داخل الدوري.

وتساءل فرج عامر عن مستقبل اللاعب المصري في ظل هذا الوضع، قائلًا: “كام مكان في الفريق للاعبين المصريين؟ وبعد ذلك من يلعب في المنتخب؟ وأين يجد اللاعب المصري فرصته؟”، مؤكدًا أن الأمر يستدعي إعادة تنظيم لمنظومة قيد اللاعبين الأجانب بما يحقق العدالة الفنية ويخدم الكرة المصرية.