موقف مصابي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا الحاسمة

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن فريق الزمالك سيفتقد عددًا من العناصر المؤثرة خلال المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمد إسماعيل، مدافع الزمالك، تأكد غيابه عن المباراة المقبلة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في الأنف، إلى جانب شكوى عضلية تعرض لها قرب نهاية اللقاء، موضحًا أن الفحوصات الطبية ستحدد مدى قوة الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.

وأضاف أن موقف الحارس المهدي سليمان لا يزال غامضًا، في ظل صعوبة لحاقه بمواجهة سيراميكا كليوباترا، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال اللقاء ذاته أمام اتحاد العاصمة.

وتابع أن الجهاز الطبي ينتظر نتائج الفحوصات الخاصة بالحارس لتحديد البرنامج العلاجي المناسب خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتجهيزه بأسرع وقت ممكن.

كما أشار أضا إلى أن محمد عواد أصبح الأقرب لحراسة مرمى الزمالك في المباراة المقبلة، حال تأكد غياب المهدي، بينما موقف أحمد فتوح لم يتحدد بالمشاركة أو الغياب أمام سيراميكا كليوباترا، لشكواه من إجهاد في العضلة الخلفية، كذلك غموض موقف محمد شحاتة الذي بدا عليه الألم أثناء خروجه بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.