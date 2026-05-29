ختام منافسات مجموعة الهبوط في الدوري المصري اليوم

تُختتم مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة أربع مواجهات في توقيتين مختلفين، بعدما حُسمت بالفعل هوية الفرق الأربعة الهابطة إلى دوري المحترفين.

وكانت أندية الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية قد فقدت فرص البقاء رسميًا، لتتحول مباريات الجولة الأخيرة إلى مواجهات لتحسين المراكز وإنهاء الموسم بشكل جيد.

أربع مواجهات في الجولة الختامية

تنطلق مباريات الخامسة مساءً بمواجهتين، حيث يلتقي زد مع كهرباء الإسماعيلية على استاد القاهرة الدولي، بينما يستضيف المقاولون العرب نظيره مودرن سبورت على استاد عثمان أحمد عثمان.

وفي الثامنة مساءً، يواجه غزل المحلة فريق حرس الحدود على استاد غزل المحلة، في حين يلتقي البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري على استاد السلام.

مباريات بلا ضغوط بعد حسم الهبوط

ورغم غياب الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة، فإن الأندية تسعى لإنهاء الموسم بصورة إيجابية، خاصة الفرق التي نجحت في تأمين بقائها مبكرًا، بينما تحاول الفرق الهابطة تقديم أداء قوي قبل بدء رحلة جديدة في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.

وشهدت منافسات مجموعة الهبوط هذا الموسم صراعًا قويًا بين عدد من الأندية، قبل أن يُحسم مصير الهبوط رسميًا في الجولات الماضية، ليودع الإسماعيلي الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب فاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية.

أون سبورت تنقل مباريات الجولة الأخيرة

وتتولى شبكة أون سبورت نقل مباريات الجولة الأخيرة من مجموعة الهبوط، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أبرز أحداث المباريات وتقييم مشوار الفرق خلال الموسم الحالي