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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يسجل 454 زلزالًا خلال النصف الأول من 2026..بينها 49 هزة محلية

الأردن يسجل 454 زلزالًا خلال النصف الأول من 2026..بينها 49 هزة محلية
الأردن يسجل 454 زلزالًا خلال النصف الأول من 2026..بينها 49 هزة محلية
أ ش أ

أعلن مرصد الزلازل الأردني، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، تسجيل 454 زلزالًا خلال النصف الأول من عام 2026، بينها 49 زلزالًا محليًا، و235 زلزالًا إقليميًا، و170 زلزالًا بعيدًا.

ووفقا للتقرير نصف السنوي الصادر عن المرصد، تراوحت قوة الزلازل المحلية ما بين 1.4 و4.5 درجة على مقياس ريختر، وتركزت في مناطق البحر الميت، وخليج العقبة، ووادي عربة، ووادي الأردن، وطبريا، والمناطق الحدودية المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن قوة الزلازل الإقليمية تراوحت بين 2.2 و5.8 درجة، بينما بلغت قوة الزلازل البعيدة ما بين 4 و7.8 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المرصد أنه يعمل على مدار الساعة من خلال 23 محطة رصد زلزالي رئيسية، تقوم برصد وتحليل النشاط الزلزالي وتحديد توقيت الزلازل ومواقعها وقوتها وأعماقها، مع إصدار تقارير فورية للجهات المختصة.

كما يزود المرصد الدفاع المدني والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بتقارير يومية وتقارير خاصة بالهزات الأرضية المحسوسة وارتداداتها، بالتزامن مع استمرار أعمال تحديث وصيانة شبكة الرصد الوطنية والتوسع في محطات رصد الحركة الأرضية القوية.

وأضاف التقرير أن المرصد واصل خلال النصف الأول من العام تنفيذ برامج توعية لطلاب المدارس والجامعات، والتعاون مع الدفاع المدني في التدريب على الاستجابة للكوارث، إلى جانب التنسيق مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل الدولية المتخصصة.

وأكد أن النشاط الزلزالي في الأردن يتركز بصورة رئيسية على امتداد حفرة الانهدام، في إطار متابعة المرصد المستمرة لتقييم المخاطر الزلزالية في المملكة.

مرصد الزلازل الأردني وزارة الطاقة والثروة المعدنية قوة الزلازل المحلية 45 درجة على مقياس ريختر مناطق البحر الميت

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