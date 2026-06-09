في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للسماح للاعبي المنتخب بارتداء شارات سوداء خلال مواجهة منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبحسب الوكالة الإيرانية، جاء الطلب تزامنًا مع إحياء ذكرى عاشوراء، حيث يرغب لاعبو المنتخب الإيراني في ارتداء الشارات السوداء حدادًا على ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأصحابه.

وأوضحت وكالة أنباء فارس أن الاتحاد الإيراني أبلغ "فيفا" برغبته في الحصول على موافقة رسمية قبل المباراة، وسط توقعات بالموافقة على الطلب احترامًا للمناسبة الدينية.

وأضافت الوكالة أن الاتحاد العراقي تقدم هو الآخر بطلب مشابه، إذ يسعى لارتداء لاعبيه قمصانًا أو شارات سوداء خلال مباراته أمام السنغال، التي تُقام في اليوم ذاته تزامنًا مع ذكرى عاشوراء.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، في لقاء مرتقب قد يشهد تطبيق هذا الطلب حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.