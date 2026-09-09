مدارس دمياط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، واللواء أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، و ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والمهندسة جيهان حسين مدير هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث تم عرض أعداد المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وموقف أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة والتجهيزات الجارية بها، تمهيدًا لبدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من توافر كافة عوامل الأمن والسلامة، وسلامة الأثاث المدرسي والنوافذ والتوصيلات الكهربائية وخزانات المياه، فضلًا عن أعمال الدهانات والتجهيزات اللازمة لتهيئة المدارس ، بمايضمن توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.

وفي هذا السياق، وجّه محافظ دمياط بالتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان الانتهاء من كافة الاستعدادات ، وتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة للطلاب والعاملين بالمدارس، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

كما بحث المحافظ خلال الاجتماع احتياجات المدارس والمشكلات التي تواجه مديري الإدارات التعليمية، ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على حلها، بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي.