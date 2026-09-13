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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي: مفاضلة بين كريم فؤاد والدبيس لتعويض غياب كوكا أمام أبو قير

الأهلي
الأهلي
باسنتي ناجي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود مفاضلة بين الثنائي كريم فؤاد وكريم الدبيس، لتعويض غياب أحمد نبيل كوكا عن تشكيل الفريق أمام أبو قير للأسمدة، في المباراة المقبلة بالدوري.

كوكا

وأكد المصدر أن كوكا سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها، بعدما أثبتت الفحوصات معاناته من شد من الدرجة الثانية أسفل العضلة الخلفية اليسرى، ليخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يفاضل بين كريم فؤاد وكريم الدبيس لشغل الجبهة اليسرى أمام أبو قير، مع استمرار متابعة حالة اللاعبين قبل الاستقرار بشكل نهائي على التشكيل الأساسي.

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