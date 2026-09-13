التشكيل المتوقع.. بيراميدز بالقوة الضاربة أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

استقر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة جورماهيا الكيني، مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بحثًا عن حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام جورماهيا

ومن المنتظر أن يعتمد موكوينا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، إياد العسقلاني، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، أحمد عاطف قطة، محمود صابر.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

بيراميدز يبحث عن تأكيد التفوق

يدخل بيراميدز اللقاء بأفضلية كبيرة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا بهدفين دون رد، حملا توقيع وليد الكرتي ومحمود صابر، ليصبح الفريق السماوي على بُعد خطوة واحدة من حسم تأهله إلى الدور التالي.

ويأمل بيراميدز في استغلال إقامة مباراة الإياب على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل الحفاظ على تفوقه وتجنب أي مفاجآت أمام جورماهيا، ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة بيراميدز وجورماهيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قناة أون سبورت المباراة، باعتبارها صاحبة حقوق بث اللقاء.

وفي حال تمكن جورماهيا من الفوز بهدفين دون رد، وتعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور المقبل.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وجورماهيا

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم رواندي بقيادة الحكم روزيزا فيدلي، ويعاونه ديدوني موتيمانا مساعدًا أول، وإيريك موجابا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى صامويل أوكوندا مهمة الحكم الرابع.

ويتولى الأوغندي يوسف آوي مهمة مراقب المباراة، فيما يراقب أداء طاقم الحكام المغربي عبد الله الشيري.

قائمة بيراميدز للمباراة

وضمت قائمة بيراميدز استعدادًا للمواجهة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمد الشيبي، خالد عوض، أحمد سامي، إياد العسقلاني، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، حامد حمدان، أحمد توفيق، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عبد القادر، أحمد عاطف قطة، أحمد فوزي، مصطفى زيكو، محمود صابر، محمود زلاكة.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما.

المريخ بينتيو ينتظر بيراميدز

وينتظر المريخ بينتيو بطل جنوب السودان، الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وجورماهيا، بعدما حجز مقعده في دور الـ32 عقب تفوقه على هيجان الصومالي بأربعة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان المريخ بينتيو قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يجدد انتصاره في لقاء الإياب بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراتين أُقيمتا على استاد جوبا الدولي في جنوب السودان.

وبذلك يلتقي المريخ بينتيو مع الفائز من مواجهة بيراميدز وجورماهيا في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي دور الـ32

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 خلال أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر المقبل خارج الأرض، على أن تقام مباراة الإياب خلال أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أكتوبر داخل الأرض.