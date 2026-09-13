قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة والد الفنانة الراحلة سوزان تميم
سكن لكل المصريين 9.. 15 ألف وحدة بالإيجار لمحدودي الدخل ومواعيد التقديم
5 أسباب.. لماذا يتمسك فليك باستمرار حمزة عبد الكريم مع برشلونة؟
تنسيق الأزهر 2026.. توحيد الحد الأدنى لكليات القمة جغرافيًا.. لا زيادة في المصروفات.. والمدن الجامعية تستوعب 30% طلابًا أكثر
رئيس وزراء ماليزيا: بلدنا يستعد لاستقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية الشهر المقبل
«سحابة سوداء» جديدة تواجه المزارعين.. ونقيب الفلاحين يكشف أزمات القطاع الزراعي
القوات اليمنية تعلن تدمير منصات صواريخ وتجمعات للحوثيين في "ذو باب والمخا"
لوسي تكشف لـ صدى البلد حقيقة تفكيرها في اعتزال الفن | خاص
توغلات الاحتلال في ريف دمشق تستهدف الضغط على الحكومة السورية
فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين.. الخطوات وموقع التقديم
استغل انشغال المصلين.. شخص يسرق حقيبة مواطن في أحد مساجد وسط البلد
انتهاء صيف 2026.. موعد بداية فصل الخريف في مصر والخريطة المناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع.. بيراميدز بالقوة الضاربة أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

استقر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة جورماهيا الكيني، مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بحثًا عن حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام جورماهيا

ومن المنتظر أن يعتمد موكوينا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، إياد العسقلاني، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، أحمد عاطف قطة، محمود صابر.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

بيراميدز يبحث عن تأكيد التفوق

يدخل بيراميدز اللقاء بأفضلية كبيرة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا بهدفين دون رد، حملا توقيع وليد الكرتي ومحمود صابر، ليصبح الفريق السماوي على بُعد خطوة واحدة من حسم تأهله إلى الدور التالي.

ويأمل بيراميدز في استغلال إقامة مباراة الإياب على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل الحفاظ على تفوقه وتجنب أي مفاجآت أمام جورماهيا، ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة بيراميدز وجورماهيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قناة أون سبورت المباراة، باعتبارها صاحبة حقوق بث اللقاء.

وفي حال تمكن جورماهيا من الفوز بهدفين دون رد، وتعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور المقبل.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وجورماهيا

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم رواندي بقيادة الحكم روزيزا فيدلي، ويعاونه ديدوني موتيمانا مساعدًا أول، وإيريك موجابا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى صامويل أوكوندا مهمة الحكم الرابع.

ويتولى الأوغندي يوسف آوي مهمة مراقب المباراة، فيما يراقب أداء طاقم الحكام المغربي عبد الله الشيري.

قائمة بيراميدز للمباراة

وضمت قائمة بيراميدز استعدادًا للمواجهة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمد الشيبي، خالد عوض، أحمد سامي، إياد العسقلاني، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، حامد حمدان، أحمد توفيق، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عبد القادر، أحمد عاطف قطة، أحمد فوزي، مصطفى زيكو، محمود صابر، محمود زلاكة.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما.

المريخ بينتيو ينتظر بيراميدز

وينتظر المريخ بينتيو بطل جنوب السودان، الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وجورماهيا، بعدما حجز مقعده في دور الـ32 عقب تفوقه على هيجان الصومالي بأربعة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان المريخ بينتيو قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يجدد انتصاره في لقاء الإياب بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراتين أُقيمتا على استاد جوبا الدولي في جنوب السودان.

وبذلك يلتقي المريخ بينتيو مع الفائز من مواجهة بيراميدز وجورماهيا في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي دور الـ32

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 خلال أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر المقبل خارج الأرض، على أن تقام مباراة الإياب خلال أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أكتوبر داخل الأرض.

رولاني موكوينا موكوينا فريق بيراميدز بيراميدز جورماهيا الكيني جورماهيا بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

الزمالك

مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

غدا.. ورش فنية وأدبية في أسبوع قصور الثقافة لشباب شمال سيناء

توزيع الحلوي

في اليوم الأول للدراسة.. أب يحتفل بابنته بطبل ومزمار..وتوزيع البالونات والحلوى والشوكولاتة على الطلاب والمعلمين

الشعر في حضرة النغم

أمسية للشاعر عبد العزيز جويدة في الأوبرا بعنوان «الشعر في حضرة النغم»

بالصور

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد