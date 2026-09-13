موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة حاسمة أمام جورماهيا الكيني، مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث يبحث الفريق السماوي عن استكمال مشواره القاري وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا

وتنطلق مباراة بيراميدز وجورماهيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي، وسط تطلعات من أصحاب الأرض للاستفادة من عاملي الملعب والجمهور وتأكيد تفوقهم في لقاء الذهاب.

وكان بيراميدز قد قطع خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما حقق الفوز على جورماهيا بهدفين دون رد، خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا.

بيراميدز يبحث عن تأكيد التأهل

ويدخل بيراميدز لقاء الإياب بأفضلية واضحة، بعدما سجل هدفين خارج ملعبه عن طريق وليد الكرتي ومحمود صابر، ليصبح الفريق المصري بحاجة إلى الحفاظ على تفوقه من أجل حجز مقعده في دور الـ32 من البطولة الأفريقية.

في المقابل، يتمسك جورماهيا بأمل العودة في النتيجة، ويحتاج الفريق الكيني إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل من أجل قلب موازين المواجهة والتأهل مباشرة.

وفي حال تمكن جورماهيا من الفوز بنتيجة 2-0، وهي النتيجة التي تعادل بها نتيجة مباراة الذهاب، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور المقبل.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وجورماهيا

ومن المقرر أن تُذاع مباراة بيراميدز وجورماهيا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، مع تقديم تغطية واستديو تحليلي لمتابعة أحداث المواجهة قبل انطلاقها وبعد نهايتها.

ألوان قمصان الفريقين

ويرتدي بيراميدز خلال المباراة قميصه الأساسي باللون الأزرق مع الأبيض، بينما يظهر حارس مرماه باللون الموف «البنفسجي».

وفي المقابل، يخوض جورماهيا المباراة بقميصه الأساسي باللون الأخضر الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه الزي الأسود بالكامل.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وجورماهيا

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد أعلن تعيين طاقم حكام رواندي لإدارة مباراة الإياب، بقيادة الحكم روزيزا فيدلي.

ويعاون فيدلي كل من ديدوني موتيمانا، المساعد الأول، وإيريك موجابا، المساعد الثاني، بينما يتولى صامويل أوكوندا مهمة الحكم الرابع.

ويتولى الأوغندي يوسف آوي مهمة مراقب المباراة، فيما يراقب أداء طاقم الحكام المغربي عبد الله الشيري.

قائمة بيراميدز لمواجهة جورماهيا

وضم الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، 24 لاعبًا إلى قائمة الفريق استعدادًا للمواجهة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمد الشيبي، خالد عوض، أحمد سامي، إياد العسقلاني، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، حامد حمدان، أحمد توفيق، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عبد القادر، أحمد عاطف قطة، أحمد فوزي، مصطفى زيكو، محمود صابر، محمود زلاكة.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما.

ويأمل بيراميدز في استغلال الأفضلية التي حققها خارج ملعبه، والخروج بنتيجة تمنحه بطاقة العبور إلى دور الـ32، ومواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا بحثًا عن الذهاب بعيدًا في البطولة القارية.