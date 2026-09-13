قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
36.7 مليار دولار.. البريكس يرفع تجارة مصر 25.5% خلال 6 أشهر
صورة عادية تحوّلت إلى كابوس.. تفاصيل سرقة صور وفيديوهات الفتيات على تيك توك
وزير العمل: الحوار الاجتماعي يعزز العمل العربي المشترك ومواجهة تداعيات الأزمات
رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر
مدبولي يستقل قطار الخط الرابع لمترو الأنفاق
رئيس الوزراء يتفقد ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
الحلم يقترب.. موعد وتفاصيل القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية
بعد تعرضه لحادث مروري.. استقرار حالة وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني ومغادرته المستشفى بعد قليل
ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على ناقلات روسية
كييف تعلن إغراق زورق روسي في أول معركة بحرية في التاريخ بين مسيرات
مدبولي: مشروعات النقل الجماعي الأخضر ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل عصرية ومستدامة
الأعياد اليهودية تغلق معابر غزة.. الاحتلال يوقف رفح وكرم أبو سالم أمام المسافرين والمساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة حاسمة أمام جورماهيا الكيني، مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث يبحث الفريق السماوي عن استكمال مشواره القاري وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا

وتنطلق مباراة بيراميدز وجورماهيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي، وسط تطلعات من أصحاب الأرض للاستفادة من عاملي الملعب والجمهور وتأكيد تفوقهم في لقاء الذهاب.

وكان بيراميدز قد قطع خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما حقق الفوز على جورماهيا بهدفين دون رد، خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا.

بيراميدز يبحث عن تأكيد التأهل

ويدخل بيراميدز لقاء الإياب بأفضلية واضحة، بعدما سجل هدفين خارج ملعبه عن طريق وليد الكرتي ومحمود صابر، ليصبح الفريق المصري بحاجة إلى الحفاظ على تفوقه من أجل حجز مقعده في دور الـ32 من البطولة الأفريقية.

في المقابل، يتمسك جورماهيا بأمل العودة في النتيجة، ويحتاج الفريق الكيني إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل من أجل قلب موازين المواجهة والتأهل مباشرة.

وفي حال تمكن جورماهيا من الفوز بنتيجة 2-0، وهي النتيجة التي تعادل بها نتيجة مباراة الذهاب، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور المقبل.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وجورماهيا

ومن المقرر أن تُذاع مباراة بيراميدز وجورماهيا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق بث اللقاء، مع تقديم تغطية واستديو تحليلي لمتابعة أحداث المواجهة قبل انطلاقها وبعد نهايتها.

ألوان قمصان الفريقين

ويرتدي بيراميدز خلال المباراة قميصه الأساسي باللون الأزرق مع الأبيض، بينما يظهر حارس مرماه باللون الموف «البنفسجي».

وفي المقابل، يخوض جورماهيا المباراة بقميصه الأساسي باللون الأخضر الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه الزي الأسود بالكامل.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وجورماهيا

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد أعلن تعيين طاقم حكام رواندي لإدارة مباراة الإياب، بقيادة الحكم روزيزا فيدلي.

ويعاون فيدلي كل من ديدوني موتيمانا، المساعد الأول، وإيريك موجابا، المساعد الثاني، بينما يتولى صامويل أوكوندا مهمة الحكم الرابع.

ويتولى الأوغندي يوسف آوي مهمة مراقب المباراة، فيما يراقب أداء طاقم الحكام المغربي عبد الله الشيري.

قائمة بيراميدز لمواجهة جورماهيا

وضم الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، 24 لاعبًا إلى قائمة الفريق استعدادًا للمواجهة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، حازم جمال، زياد هيثم.

خط الدفاع: محمد الشيبي، خالد عوض، أحمد سامي، إياد العسقلاني، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، حامد حمدان، أحمد توفيق، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عبد القادر، أحمد عاطف قطة، أحمد فوزي، مصطفى زيكو، محمود صابر، محمود زلاكة.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما.

ويأمل بيراميدز في استغلال الأفضلية التي حققها خارج ملعبه، والخروج بنتيجة تمنحه بطاقة العبور إلى دور الـ32، ومواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا بحثًا عن الذهاب بعيدًا في البطولة القارية.

بيراميدز نادي بيراميدز جورماهيا جورماهيا الكيني بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء أول يوم في ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب

الجامع الازهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن سعة الصدر اليوم

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

بالصور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

تخلي طفلك حاسس بالتخمة والخمول.. أطعمة تجنبيها في اللانش بوكس

تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد