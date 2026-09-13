استعدادًا لكأس العالم.. إعلان الأجهزة الفنية لمنتخبي رجال وسيدات سلة الكراسي المتحركة 3×3

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر للرجال والسيدات في منافسات 3×3، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبين ضمن خطة الاتحاد لتجهيز المنتخبات الوطنية بالشكل الأمثل قبل انطلاق البطولة العالمية، والعمل على توفير جميع مقومات الاستعداد للمشاركة في الحدث الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى.

استقر الاتحاد على تولي أيمن غنيم مهمة المدير الفني لمنتخب مصر للرجال في منافسات 3×3، على أن يعاونه سامي السبعاوي في منصب المدرب.

ويبدأ الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة وضع برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب، استعدادًا للمنافسات العالمية، مع العمل على الوصول باللاعبين إلى أعلى جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق البطولة.

وفي منتخب السيدات، أسند الاتحاد مهمة المدير الفني إلى مدحت أبو زيد، بينما يتولى أحمد فاروق منصب المدرب ضمن الجهاز الفني للمنتخب.

ويستهدف الجهاز الفني تجهيز اللاعبات بصورة قوية للمشاركة في كأس العالم، خاصة مع إقامة البطولة على الأراضي المصرية، بما يمنح المنتخب فرصة لخوض منافسات قوية أمام نخبة المنتخبات المشاركة عالميًا.

ويأتي إعلان الأجهزة الفنية للمنتخبين في إطار التحضيرات المبكرة للبطولة، التي تمثل محطة مهمة لكرة السلة على الكراسي المتحركة بنظام 3×3، وتسعى خلالها مصر إلى الظهور بالصورة التي تليق باستضافتها لهذا الحدث العالمي.

ويعمل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة خلال المرحلة المقبلة على استكمال برنامج الإعداد للمنتخبين، وتوفير أفضل الظروف الفنية والإدارية للاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية، قبل انطلاق منافسات كأس العالم في نوفمبر المقبل.

ويأمل الاتحاد في أن تكلل فترة الإعداد بالنجاح، وأن يقدم منتخبا مصر للرجال والسيدات مستويات قوية خلال البطولة، مع تحقيق أفضل النتائج في المنافسات العالمية التي تستضيفها مصر.