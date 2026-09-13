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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

خاض فريق ريال مدريد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مباراته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجاري 2026/27، مساء السبت.

وتغلب ريال مدريد على رايو فاليكانو برباعية لهدف وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري الإسباني "الليجا".

وتشهد الجولة ذاتها مباراة لـ برشلونة أمام ليفانتي غدًا الأحد، فيما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره ليفانتي بالجولة ذاتها.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 12 في ترتيب الدوري الإسباني متساويًا مع برشلونة المتصدر، لحين نهاية مباريات الجولة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة، 12 نقطة.

2. ريال مدريد، 12 نقطة.

3. ألافيس، 10 نقاط.

4. إشبيلية، 10 نقاط.

5. ريال بيتيس، 9 نقاط.

6. ديبورتيفو لاكورونيا، 8 نقاط.

7. إسبانيول، 7 نقاط.

8. أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.

9. أتلتيك بلباو، 7 نقاط.

10. راسينج سانتاندير، 7 نقاط.

11. ريال سوسيداد، 7 نقاط.

12. أوساسونا، 7 نقاط.

13. ليفانتي، 5 نقاط.

14. خيتافي، 4 نقاط.

15. رايو فاليكانو، 4 نقاط.

16. سيلتا فيجو، 3 نقاط.

17. فياريال، نقطتين.

18. ملقا، نقطتين.

19. إلتشي، نقطتين.

20. فالنسيا، نقطة.

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