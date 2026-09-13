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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيولي على رادار طرابزون.. المدرب الإيطالي يقترب من تدريب محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

دخل الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لميلان والنصر السعودي، دائرة اهتمامات نادي طرابزون سبور التركي، لتولي القيادة الفنية للفريق الذي يلعب محمد صلاح  خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فاتح تيكي.

مدرب جديد يقترب من تدريب فريق محمد صلاح

وكشفت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» عن تحركات من جانب إدارة طرابزون سبور للتواصل مع بيولي، حيث أجرت اتصالات أولية لاستطلاع موقف المدرب الإيطالي ومعرفة مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وبحسب التقرير، يحظى بيولي بأولوية لدى إدارة النادي التركي في الوقت الحالي، في ظل رغبة طرابزون سبور في حسم هوية المدير الفني الجديد، إلا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين حتى الآن.

ويملك بيولي خبرة كبيرة في الملاعب الإيطالية، وتعد تجربته مع ميلان الأبرز في مسيرته التدريبية، بعدما نجح في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، ليعيد «الروسونيري» إلى منصات التتويج المحلية.

وخاض المدرب الإيطالي كذلك تجربة خارج أوروبا خلال الموسم الماضي مع النصر السعودي، قبل أن تنتهي رحلته مع النادي، ليصبح حاليًا متاحًا أمام خوض تحدٍ تدريبي جديد.

وتأتي تحركات طرابزون سبور بحثًا عن مدرب جديد عقب النتائج الأخيرة للفريق، وآخرها الخسارة أمام كونيا سبور، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي.

وتسعى إدارة النادي التركي إلى استغلال الفترة المقبلة لإعادة ترتيب أوراق الفريق، وسط ترقب لما ستسفر عنه الاتصالات مع بيولي وإمكانية إتمام الاتفاق معه لقيادة الفريق.

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