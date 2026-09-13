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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حاول قتلها مرتين من قبل.. اعترافات قاتل طفلته كارما بدمياط

الطفلة كارما
الطفلة كارما
زينب الزغبي

كشفت التحقيقات الاوليه  في واقعة مقتل الطفلة “ كارما عبدالله شطا”  البالغة من العمر 4 سنوات، داخل شقة والدها بدائرة مركز فارسكور بمحافظة دمياط، عن اعترافات صادمة أدلى بها والدها المتهم عبدالله شطا، سائق ، بعدما أقر بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن خلافاته مع طليقته ورفضها العودة إليه كانت الدافع وراء قراره بإنهاء حياة طفلته الصغيرة.

اعترافات الجانى


وبحسب ما أدلى به المتهم خلال التحقيقات، فإنه لم تكن تلك هي المرة الأولى التي راودته فيها فكرة قتل ابنته، حيث أقر بأنه حاول التخلص منها في مرتين سابقتين، إلا أن الظروف لم تكن تسمح له بتنفيذ ما كان يخطط له، ففي إحدى المرات كان أبناء  أشقاؤه موجودين حوله، فلم يتمكن من تنفيذ مخططه، وفي محاولة أخرى لم يستطع إتمام الجريمة واخر المحاولات كانت قبل تنفيذ الجريمه بيومين.

قرر إنهاء حياه طفلته دون رحمه 


وقال المتهم، بحسب ما ورد في اعترافاته، إنه في المرة الثالثة اتخذ قراره بإنهاء حياة طفلته، بعدما تصاعدت خلافاته مع طليقته، ورفضها المستمر العودة إليه، موضحًا أن إصرارها على الانفصال دفعه، وفق روايته، إلى التفكير في الانتقام منها عن طريق طفلتها.
وأضاف المتهم في اعترافاته أنه قرر أن يجعل ابنته وسيلة للانتقام من والدتها، قائلا ، قولت احرق قلبها على بنتها، ليضع بذلك نهاية مأساوية لحياة طفلة لم تتجاوز عامها الرابع.


من الخنق إلى الطعن.. تفاصيل اللحظات الأخيرة


وبحسب رواية المتهم في التحقيقات، اصطحب طفلته من منزله لقضاء بعض الوقت معه داخل شقته، قبل أن يعتدي عليها، موضحًا أنه خنقها في البداية، إلا أنه عندما لاحظ أنها لا تزال على قيد الحياة، أحضر سكينًا واعتدى عليها بها.
وأقر المتهم بأنه ظل في مكان الواقعة حتى تأكد من وفاة طفلته، ثم غادر الشقة وتوجه إلى أسرته، وأبلغهم بما فعله، قبل أن يتوجه إلى الشرطة ويسلم نفسه، فيما أرشد الأجهزة الأمنية عن السلاح المستخدم في الجريمة.

سلم نفسه للشرطه 

 وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية لكشف كافة ملابسات الواقعة، وجاري إستكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة بدمياط.

دمياط محافظ دمياط الطفله كارما أمن دمياط

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