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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي المصري يطلق النسخة الرابعة من مسابقة FinTech Got Talent 2026 لطلاب الجامعات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

أطلق البنك المركزي المصري، من خلال مبادرة FinYology التابعة لـ«فينتك إيجبت»، النسخة الرابعة من مسابقة FinTech Got Talent 2026، التي تُقام بمشاركة طلاب الجامعات، بهدف اختيار أفضل المشروعات والأفكار الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بالتعاون مع كل من اتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصري.

ويأتي إطلاق المسابقة في إطار حرص البنك المركزي المصري على تمكين شباب الجامعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، والاستثمار في النجاحات التي حققتها المسابقة خلال نسخها الثلاث السابقة.

ومن جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاستثمار في الكوادر الشابة لا يمثل أحد الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها فحسب، وإنما يعد ركيزة أساسية ضمن رؤيته لبناء مستقبل القطاع المصرفي والمالي في مصر، وذلك من خلال إعداد وتأهيل جيل جديد يمتلك المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتطوير قدراته التنافسية.

وافتتح المهندس  أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، فعاليات المسابقة التي استضافها البنك المركزي، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، وممثلين عن الجامعات المصرية.

وتتضمن المسابقة عدة مراحل، تبدأ بإجراء تصفيات على مستوى الجامعات، وتنتهي باختيار أفضل 11 مشروعًا لاحتضانها ضمن برنامج متكامل لمدة شهر داخل حاضنة الأعمال DMZ Cairo، حيث يتم تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لصقل أفكارهم وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة.

وفي ختام المسابقة، تم تسليم الجوائز للفرق الفائزة، حيث حصل مشروع FinFamily، المقدم من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، على المركز الأول، عن تطبيقه المبتكر الذي يقدم منصة رقمية متكاملة لتعزيز الثقافة المالية لدى الأطفال من سن 6 إلى 15 عامًا، من خلال الجمع بين التعليم المالي التفاعلي والتدريب المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية.

فيما حصل مشروع PayRamids، المقدم من طلاب كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع القرية الذكية، على المركز الثاني، عن تطبيقه الذي يقدم نظامًا متكاملًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لإدارة الموارد البشرية والرواتب، إلى جانب إتاحة إمكانية الحصول على تمويل قصير الأجل من خلال البنوك وجهات التمويل المرخصة.

وحصد مشروع Pockety، المقدم من طلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، على المركز الثالث، عن تطبيقه الذي يجمع بين تطبيق للهواتف الذكية وسوار ذكي، بما يتيح للأطفال تحديد أهداف للادخار، ومتابعة إنفاقهم، والمشاركة في تحديات مالية تفاعلية، وإجراء مدفوعات آمنة تحت إشراف أولياء الأمور.

وتم منح الفرق الثلاثة فرصة تمثيل جمهورية مصر العربية في مسابقة Arab FinTech Challenge، التي تُعقد ضمن فعاليات Jordan FinTech Festival 2026 بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2026، بمشاركة 5 دول عربية، وهي: الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وفلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق المصرية قد حققت حضورًا قويًا ونتائج متقدمة في مسابقة Arab FinTech Challenge على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حيث حصدت الفرق المصرية المركز الأول في فعاليات المسابقة التي تُقام ضمن فعاليات GITEX North Star، وحققت في عام 2025 إنجازًا مميزًا بحصولها على المركزين الأول والثاني، بما يعكس تفوق الكفاءات والكوادر الطلابية المصرية، وقدرتها على المنافسة إقليميًا في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مسابقة FinTech Got Talent تُعد الأولى من نوعها في مجال التكنولوجيا المالية، وقد تم إطلاقها عام 2023 تحت مظلة مبادرة FinYology، التي تهدف إلى دمج الطلاب في بيئة عملية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب تنمية قدراتهم الإبداعية في مجالات متعددة، بما يسهم في تأهيلهم للاندماج بنجاح في سوق العمل، وبما يتوافق مع متطلباته المتغيرة.

وتضم مبادرة FinYology حتى الآن 31 جامعة مصرية، فيما بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلالها نحو 1060 مشروعًا، بمشاركة ما يقرب من 24 ألف طالب. وتحظى هذه المشروعات بدعم مستمر من البنوك المصرية، حيث يشارك نحو 27 بنكًا ومؤسسة مالية في دعم المبادرة على مدار الأعوام السابقة، بما يعكس حرص البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي على رعاية المواهب الشابة، وتشجيع الابتكار، ودعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

البنك المركزي المصري مبادرة FinYology حسن عبدالله مسابقة FinTech Got Talent 2026 المعهد المصرفي المصريالمعهد المصرفي المصري

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