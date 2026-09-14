سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديث البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

سجل بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) وهو في مقدمة قائمة البنوك من حيث سعر الشراء والبيع، وصل سعر الدولار لديه الشراء 51.40 جنيه، وسعر البيع 51.50 جنيه، بارتفاع نسبته 0.175% عن التعامل السابق.

وصل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي، لنحو 51.38 جنيه للشراء ، وسعر البيع 51.48 جنيه.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر شراء 51.33 جنيه وسعر بيع 51.43 جنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) نحو 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر الشراء عند 51.32 جنيه والبيع عند 51.42 جنيه،وذلك في بنوك الأهلي المصري ،مصر، التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية، QNB الأهلي، HSBC، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي (KFH)، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، بنك EG Bank والبنك العقاري المصري العربي .

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي للشراء 51.31 جنيه والبيع 51.41 جنيه.

ووصل سعر الدولار في بنك نكست (NXT) عند 51.31 جنيه شراءً و51.41 جنيه بيعًا.

بينما سجل سعر الدولار في بنك البركة 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع، وسجل في بنك الكويت الوطني 51.30 جنيه شراءً و51.40 جنيه بيعًا.

ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر (CA) سعر شراء 51.28 جنيه وسعر بيع 51.38 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي المصري سعر شراء 50.87 جنيه وبيع 50.97 جنيه، وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري سعر شراء 50.82 جنيه وبيع 50.92 جنيه.

سجل بنك MID Bank صاحب أقل سعر للدولار بين البنوك المصرية المدرجة، إذ سجل سعر شراء 50.17 جنيه وسعر بيع 50.27 جنيه، وفقا لآخر تحديث للبنك.