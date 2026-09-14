قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلتزام وانضباط ونسب حضور مرتفعة|40 صورة ترصد انتظام الدراسة في المدارس اليوم
التموين: تخفيضات تصل لـ20% على السلع ونواجه السوق الموازية بالرقابة الرقمية
الإفتاء: الإدمان قضية وطنية ودينية وطبية تتطلب تكامل الجهود للوقاية والعلاج
رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بالفيوم نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات
موجة غضب في إسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال يعقد اجتماعا للرد على فيلم نازا
مرصد الأزهر يحذر: التنظيمات الإرهابية تستغل الألعاب والذكاء الاصطناعي لاستقطاب الشباب
التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة اليوم في الثالثة ظهراً
مدبولي يبحث مع المحافظين ملفات الخدمات وضبط الأسعار والمشروعات القومية
"جنوب الدلتا" و"المصرية لنقل الكهرباء" تضعان خارطة طريق استباقية لتأمين صيف 2027
مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين
خطأ في قيد الميلاد أو الوفاة؟.. القانون يحدد حالات التصحيح وشروطه
تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026

الدولار
الدولار
أمل مجدى

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديث البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم 

سجل بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) وهو في مقدمة قائمة البنوك من حيث سعر الشراء والبيع، وصل سعر الدولار لديه الشراء 51.40 جنيه، وسعر البيع 51.50 جنيه، بارتفاع نسبته 0.175% عن التعامل السابق.

وصل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي، لنحو 51.38 جنيه للشراء ، وسعر البيع 51.48 جنيه.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر شراء 51.33 جنيه وسعر بيع 51.43 جنيه.

 وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) نحو 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

استقر سعر الشراء عند 51.32 جنيه والبيع عند 51.42 جنيه،وذلك في بنوك الأهلي المصري ،مصر،  التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية، QNB الأهلي، HSBC، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي (KFH)،  المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، بنك EG Bank والبنك العقاري المصري العربي .

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي للشراء 51.31 جنيه والبيع 51.41 جنيه.

ووصل سعر الدولار في بنك نكست (NXT) عند 51.31 جنيه شراءً و51.41 جنيه بيعًا.

 بينما سجل سعر الدولار في بنك البركة  51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع، وسجل في بنك الكويت الوطني   51.30 جنيه شراءً و51.40 جنيه بيعًا.

ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر (CA) سعر شراء  51.28 جنيه وسعر بيع 51.38 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي المصري سعر شراء 50.87 جنيه وبيع 50.97 جنيه، وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري سعر شراء 50.82 جنيه وبيع 50.92 جنيه.

سجل بنك MID Bank صاحب أقل سعر للدولار بين البنوك المصرية المدرجة، إذ سجل سعر شراء 50.17 جنيه وسعر بيع 50.27 جنيه، وفقا لآخر تحديث للبنك.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع طالب في مشاجرة بقرية طناح بالدقهلية

حملة سرفيس

تحرير 6439 مخالفة لسيارات السرفيس وفض 6 مواقف عشوائية بالهرم وإمبابة وبولاق| صور

حياة كريمة

تجهز 52 مدرسة بـ 520 جهاز كمبيوتر بالشرقية داخل 15 مركز ومدينة

بالصور

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد