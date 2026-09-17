برلماني: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق لحماية الوطن

ثمن النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تخريج الدورة السادسة للجهات القضائية بالأكاديمية العسكرية، مشيرًا إلى أنها حملت تشخيصًا دقيقًا لمتطلبات المرحلة الحالية وطبيعة التحديات التي تواجه الدولة.



وأكد البنا، في بيان له اليوم، أن تحويل الأكاديمية العسكرية إلى بوابة أساسية لتأهيل العاملين بمؤسسات الدولة يمثل خطوة جادة للنهوض بالعمل الإداري، لافتاً إلى أن الاعتماد على تقييمات تفصيلية وموضوعية يقضي تمامًا على الوساطة ويمنح الكفاءات الشابة فرصًا عادلة لشغل المواقع القيادية والتنفيذية.



حماية الدولة مسئولية تضامنية



ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة الحفاظ على أركان الدولة وتماسكها، موضحًا أن محاولات الهدم أو تعطيل مسيرة البناء لم تتوقف، وهو ما يفرض على الأسر المصرية والشباب الإدراك الكامل لأبعاد الأمن القومي وعدم الانجرار وراء دعوات التشكيك.

وأشار البنا إلى أن برامج التأهيل المعرفي التي يتلقاها الدارسون تمنحهم قدرة أعلى على فهم طبيعة القرار الحكومي وآليات إدارة الأزمات، مما يخلق جيلًا من الموظفين والقضاة على درجة عالية من التوازن والشعور بالمسئولية الوطنية.

آلية عاجلة لحماية الأطفال إلكترونيًا

وشدد النائبة مصطفى البنا على ضرورة التنسيق السريع بين وزارة الاتصالات والجهات المعنية لوضع أطر حماية حاسمة تمنع حجب الأفكار الهدامة عن الأطفال دون سن 15 عامًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكد على ضرورة تعميم هذه المعايير الانضباطية والتأهيلية على كافة قطاعات الدولة، مشددًا على أن الاستثمار في الموارد البشرية هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التنمية واستقرار البلاد.