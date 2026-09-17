تحرك إيطالي لحماية السفن في باب المندب.. تجهيز القوات البحرية

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو اليوم الخميس استعداد بلاده لمهمة بحرية محتملة لحماية سفنها التجارية مع تصاعد الاضطرابات حول مضيق باب المندب.

وفقا لوكالة رويترز، قال كروسيتو إنه اتفق مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي على تعبئة البحرية لإعداد "كل ما هو ضروري" لضمان العبور الآمن للسفن الإيطالية، بحجة أن التأخير في الاستجابة للمخاطر البحرية المتزايدة يمكن أن يكون له عواقب مباشرة على الاقتصاد والمستهلكين.

تزايدت المخاوف بشأن الملاحة في البحر الأحمر هذا الشهر بعد أن سيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على أجزاء من الساحل اليمني المطل على باب المندب، مما يهدد صادرات النفط السعودية التي تم تحويل مسارها من مضيق هرمز.

وأضاف كروسيتو في بيان: "لقد قررت تفعيل البحرية الإيطالية لإعداد ما هو ضروري لضمان العبور الآمن للسفن الإيطالية".



كروسيتو: أي تأخير سيفاقم الوضع



"لا يمكننا السماح للتأخيرات البيروقراطية في صنع القرار بتفاقم الوضع المعقد أصلاً، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة على اقتصادنا وحياة مواطنينا."

ولم يوضح كروسيتو، ما هي الإجراءات التي يجري النظر فيها أو ما هي الأصول البحرية التي قد يتم إرسالها إلى المنطقة.



ضغوط على الاقتصاد الايطالي بسبب إغلاق باب المندب

وأشار كروسيتو إلى أن الاضطرابات في خطوط الشحن الرئيسية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، وتأخير عمليات التسليم، وفي النهاية ستدفع الأسعار المرتفعة إلى العائلات والشركات.

وأضاف: "كل أزمة اقتصادية تضرب الفئات الأكثر ضعفاً بشدة، مما يعرض التماسك الاجتماعي واستقرار البلاد للخطر".

كما سلط وزير الدفاع الإيطالي الضوء على هشاشة البنية التحتية البحرية، بما في ذلك كابلات البيانات ووصلات الطاقة، قائلا: "بالنسبة لدولة بحرية رئيسية مثل إيطاليا، فإن مراقبة وحماية البحار، سواء فوق السطح أو تحته، تعني ضمان أمنها وازدهارها ومستقبلها".

وأضاف: "ستواصل وزارة الدفاع والبحرية الإيطالية حماية البحر، والتدخل بحزم كلما لزم الأمر لحماية المصالح الوطنية وأمن الإيطاليين".