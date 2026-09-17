مصطفى بكري: الرئيس السيسي يؤكد دائما أهمية الحفاظ على الدولة المصرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي أكد اليوم في كلمته اليوم في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية، أن هدف إسقاط الدولة مازال موجودا، وطالب من الشعب بضرورة الوعي بما يتم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اكد أن ما حدث في المنطقة من إضطرابات ممنهج ومخطط.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي اكد أن مسئوليتنا جميعا الحفاظ على الدولة المصرية، وليس الرئيس فقط أو الحكومة

ما يحدث في الداخل والخارج

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن حديث الرئيس واقعي، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقرأ الواقع جيدا ويسرد بالمعلومات ما يحدث في الداخل والخارج.