بالكيرلي.. حنان مطاوع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة حنان مطاوع صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حنان مطاوع بفستان أبيض، وتسريحة شعرها الكيرلي، وتألقت بلوك ميك اب يبرز جمالها.

وكانت قد هنأت الفنانة حنان مطاوع زوجها المخرج أمير اليماني، عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”، بعد حصوله على عدة جوائز بالمهرجان القومي للمسرح، عن مسرحيته “متولي وشفيقة”.

وقالت حنان مطاوع: "جائزة أحسن مخرج عن مسرحية متولي وشفيقة، وجائزة أحسن عرض مسرحي، أحسن دراما حركية أحمد توفيق مانو، أحسن ديكور الدكتور محمد سعد (متولي وشفيقة).. مبرووووك

حبيبي، شكرا المهرجان القومي للمسرح المصري".