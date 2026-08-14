بإطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة حنان مطاوع على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، في أحدث ظهور لها.

إطلالة حنان مطاوع

تألقت حنان مطاوع في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون الأبيض المنقط باللون الأسود.

أنتعلت حنان مطاوع حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت حنان مطاوع بالشعر الكيرلي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.