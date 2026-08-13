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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة شقيقتها في أحدث ظهور

هنا الزاهد وشقيقتها
هنا الزاهد وشقيقتها
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد رفقة شقيقتها نور بسيلفي المرآة في إطلالة كاجوال أثناء عطلة الصيف، ولقيت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومحبيها.

وكانت هنا الزاهد قد سجلت أحدث ظهور فني لها خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم “7 Dogs”، حيث أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى العمل، مؤكدة أنه يمثل تجربة مختلفة وضخمة على مستوى الإنتاج والتنفيذ.

وضم فيلم “7 Dogs” مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، وهو من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

هنا الزاهد صور هنا الزاهد نور الزاهد

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