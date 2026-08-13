الفنان ياسر جلال لرامي رضوان: قناة ماسبيرو أطفال استثمار في المستقبل

أشاد الفنان الكبير ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ بخطوات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني في دعم إعلام الطفل ، وتطوير قناة ماسبيرو أطفال.

وقال النائب ياسر جلال في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في توك شوك (من ماسبيرو) : إن الهيئة الوطنية للإعلام باستثمارها في إعلام الطفل إنما تستثمر في المستقبل ، وتدرك أن هذا الأمر واجب وطني.

من ماسبيرو :

يذاع برنامج (من ماسبيرو) العاشرة مساءً يومياً علي شاشة القناة الأولي ، والبرنامج من إشراف الكاتب الصحفي محمود التميمي وتقديم رامي رضوان وأحمد سمير وجومانه ماهر.

وكان وسم (قناة ماسبيرو أطفال) قد احتل المركز الأول علي موقع إكس ، وحسب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فإن التريند عكس حالة الارتياح الكبير والترحيب الشديد بتطوير القناة ، وبشعارها (محتوي آمن .. اتفرج وانت مطمن).

يذكر أن الكاتب أحمد المسلماني قد اجتمع هذا الأسبوع مع فريق تطوير قناة (ماسبيرو أطفال) الرقمية والذي يضم عدداً من نخبة المتخصصين في الهيئة الوطنية للإعلام بقطاعاتها المختلفة.

ووضع الفريق خطة عمل متميزة تحمل الكثير من المفاجآت الرائعة ، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً في الأيام القادمة.

يذكر أن قناة ماسبيرو أطفال الرقمية التي تحوي جوانب جذابة من تراث ماسبيرو الإبداعي قد شهدت طفرة كبيرة في العام الأخير ، وقارب عدد المشاهدات نصف المليار مشاهدة.

وحظي الشعار الجديد للقناة (قناة ماسبيرو أطفال .. محتوي آمن .. اتفرج وانت مطمن) بردود فعل إيجابية من أوساط عديدة.