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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مروا من هنا.. فيلم جديد عن رحلات الكاتبة العالمية أجاثا كريستي في أسوان

أجاثا كريستييا
أجاثا كريستييا
أحمد البهى

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن بدء التحضيرات لإنتاج فيلم وثائقي جديد بعنوان "أجاثا كريستي في أسوان"، والمقرر عرضه عبر قنوات التليفزيون المصري ومنصات ماسبيرو الرقمية.

يأتي هذا العمل ضمن سلسلة وثائقيات تنتجها الهيئة تحت عنوان "مروا من هنا..."، وتتناول المحطات التاريخية لزيارات أبرز الشخصيات العالمية إلى مصر، وكيف تركت هذه الزيارات أثرًا في مسيرة هذه الشخصيات الإنسانية والفكرية، وفي مقدمتهم عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين، والشاعر الهندي رابندرانات طاغور، والثوري العالمي تشي جيفارا، والأديبة البريطانية البارزة أجاثا كريستي.

تفاصيل الفيلم: 

ويسلط الفيلم الضوء على الطبيعة الاستثنائية لزيارات كريستي المتكررة إلى مصر، وتحديدًا إقامتها التاريخية في فندق "أولد كاتاراكت" بمحافظة أسوان، ورحلاتها النيلية التي شكلت الركيزة الإبداعية والمكانية لواحدة من أشهر روايات الأدب البوليسي العالمي "موت على ضفاف النيل".

كما يعتمد العمل على مواد أرشيفية نادرة وقراءات تحليلية لتوثيق تفاصيل التفاعل الثقافي بين البيئة المصرية ومخيلة الكاتبة العالمية.

تؤكد هذه الخطوة التزام الهيئة الوطنية للإعلام بدورها في إنتاج محتوى وثائقي رفيع المستوى، يدمج بين صون الذاكرة التاريخية وتعزيز الرسالة الثقافية والسياحية لمصر .

الهيئة الوطنية للإعلام أجاثا كريستي قنوات التليفزيون المصري

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