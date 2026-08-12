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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريان الحياة لا يتوقف.. الهلال الأحمر يدفع بقافلة مساعدات جديدة إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

 واصل الهلال الأحمر المصري جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر الدفع بقافلة جديدة محملة بآلاف الأطنان من الاحتياجات الأساسية.

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 249 تتجه إلى قطاع غزة

سلسلة قوافل «زاد العزة» 

 وتحركت القافلة رقم 255 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» باتجاه منفذ كرم أبو سالم، محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب الوقود والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع.

 وتأتي هذه الجهود في وقت تواجه فيه شاحنات المساعدات إجراءات تدقيق وتفتيش قد تؤخر وصولها إلى مستحقيها، بالتزامن مع تعليق خروج دفعات جديدة من المرضى والجرحى من غزة إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج.

الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بقافلة مساعدات جديدة

وقال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري دفع، صباح اليوم، بشاحنات القافلة رقم 255 من سلسلة قوافل «زاد العزة»، التي يجهزها ويسيرها الهلال الأحمر المصري لدعم سكان قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية.

قافلة المساعدات الإنسانية الـ229 تتوجه إلي قطاع غزة

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، أن القافلة تحركت باتجاه منفذ كرم أبو سالم، الذي تمر من خلاله غالبية المساعدات الإنسانية القادمة من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

2700 طن من الغذاء والدواء والوقود

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن القافلة الجديدة تضم كميات متنوعة من المساعدات، تشمل المواد الغذائية والإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن الوقود والمواد البترولية المستخدمة في تشغيل المرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

المساعدات الإنسانية

وكشف أن القافلة التي تحركت فجر اليوم تحمل أكثر من 2700 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع.

وأضاف أن عددًا من الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم تمكن من تفريغ حمولتها والعودة مرة أخرى إلى الأراضي المصرية، فيما لا تزال شاحنات أخرى تخضع لإجراءات التدقيق والمراجعة داخل المنفذ.

التفتيش يعرقل وصول شاحنات المساعدات

وأكد عبدالمنعم إبراهيم أن إجراءات التدقيق والمراجعة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه دخول المساعدات إلى قطاع غزة، موضحًا أن بطء عمليات التفتيش يؤدي إلى تعطيل عدد من الشاحنات التي تعمل مصر على تجهيزها وإرسالها إلى القطاع.

المساعدات الإنسانية

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تؤثر على سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها، رغم استمرار الجهود المصرية لتجهيز القوافل ودفعها تباعًا باتجاه جنوب قطاع غزة.

تعليق خروج المرضى والجرحى من غزة

وفي سياق متصل، كشف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي علقت اليوم عملية خروج المرضى والجرحى من قطاع غزة، ولم تسمح بخروج دفعات جديدة من الحالات إلى الأراضي المصرية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها الطبية والإنسانية لمساندة المصابين والمرضى الفلسطينيين، بالتوازي مع استمرار إدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.

زاد العزة الهلال الأحمر غزة المساعدات الإنسانية

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