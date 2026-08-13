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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

درجة الحرارة في هولندا تتجاوز 30 درجة لليوم 31 هذا الصيف متجاوزة الرقم القياسي لعام 1947

درجة الحرارة في هولندا
درجة الحرارة في هولندا
أ ش أ

 ارتفعت درجات الحرارة، اليوم /الأربعاء/، إلى 31.5 درجة في مدينة ماستريخت الهولندية، مما يمثل اليوم الاستوائي المحلي الحادي والثلاثين في هولندا هذا الصيف، ويحطم الرقم القياسي المسجل منذ عام 1947.

وذكر موقع "نيذرلاند تايمز"، أن اليوم وغدا سيكونان حارين جدا أيضا، حيث يُتوقع تسجيل حد أقصى يبلغ 36 و37 درجة على التوالي. لذا، لن يكون الرقم القياسي لأكثر الأيام الاستوائية هو الرقم القياسي الوحيد للحرارة الذي سيحطم هذا الأسبوع. وتعد الخطة الوطنية للحرارة التابعة للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة سارية المفعول.

ولتسجيل يوم استوائي محلي، يجب أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة في مكان ما في هولندا. وسيحدد اليوم أيضا موجة الحر الإقليمية الخامسة هذا الموسم، مما يعادل الرقم القياسي المسجل عام 1947، وفقا لخدمة الطقس "فيرأونلاين".

ولكي تعتبر حالة الطقس موجة حر، يجب أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما فوق 25 درجة لمدة خمسة أيام متتالية، بما في ذلك ثلاثة أيام تتجاوز فيها درجات الحرارة القصوى 30 درجة.

وقالت خدمة الطقس، إن الأرقام القياسية للحرارة المحددة لتاريخي 13 و14 أغسطس ستحطم حتما. وهناك احتمال كبير لتسجيل أرقام قياسية لمنتصف شهر أغسطس وللشهر بأكمله. ويبلغ الرقم القياسي للشهر 35.3 درجة في المحطة الوطنية للطقس في "دي بيلت"، والتي قِيست في 4 أغسطس 1990. وعبر جميع محطات الطقس، يبلغ الرقم القياسي للشهر 38.6 درجة، والتي قِيست في 23 أغسطس 1944 في "وارنسفيلد".

وفرض المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية تحذيرا من الحرارة بالرمز الأصفر للبلاد بأكملها حتى يوم السبت على الأقل. وتعد الخطة الوطنية للحرارة التابعة للمعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية سارية المفعول أيضا.

وسيكون يوم غد الجمعة أكثر حرارة. وستكون درجات الحرارة في فترة بعد الظهيرة حوالي 35 درجة، وتتراوح من 30 درجة تقريبًا على الشواطئ إلى 37 درجة في الجنوب. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، وتتحول من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وقال المعهد الملكي للأرصاد الجوية إنه "اعتبارًا من يوم السبت، سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والذي قد يرافقه بعض العواصف الرعدية".

ارتفعت مدينة ماستريخت الهولندية

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