الجيش اليمني: استهداف الحوثيين ميناء المخا لن يمر دون عقاب

أكد الناطق باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي أن "القوات المسلحة لن تسمح لمليشيا الحوثي بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف مباحة"، وأن "استهدافها ميناء المخا لن يمر دون عقاب".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم السبت عن العقيد الركن النزيلي قوله إن القوات المسلحة ستواصل أداء مهامها في حماية الشعب اليمني ومقدراته الوطنية ومياهه الإقليمية، وكذلك حماية مصالحه الحيوية مع العمل المتواصل على إزالة التهديد الإرهابي الذي تمثله المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وذلك بما يكفل أمن اليمن وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأشار النزيلي إلى أن ميناء المخا يعتبر منشأة مدنية حيوية ومرفقا اقتصاديا وملاحيا بالغ الأهمية، حيث يخدم حركة التجارة الخارجية وتدفق الغذاء والسلع الأساسية التي يحتاجها الشعب اليمني بشكل يومي.

وأوضح أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية يكشف عن إمعان مليشيا الحوثي في فرض حصار خانق على الشعب اليمني، فضلا عن تهديد أمنه الغذائي، وتدمير مقدراته ومصادر عيشه، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي تتحمل المليشيا مسؤولية كبيرة في صنعها منذ سنوات.

وأشاد العقيد النزيلي بالجاهزية القتالية العالية التي أظهرتها وحدات القوات المسلحة المرابطة على طول الساحل الغربي، وقدرتها على التصدي للهجمات الإجرامية بكل كفاءة واقتدار، وردع أي تهديد إرهابي يستهدف أمن البلاد واستقرارها.





أعلنت جماعة الحوثي، أمس الجمعة، أنها استهدفت تحشيدات عسكرية وأسلحة وزوارق حربية في منطقة المخا بمحافظة تعز غربي اليمن، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية.