استقبال جماهيري لفيلم «حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان بمهرجان تورنتو السينمائي

بعد عرضه العالمي الأول بنجاح ضمن قسم Spotlight في الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، واصل الفيلم الفلسطيني «حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان رحلته في المهرجانات الدولية من خلال عرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن قسم Centerpiece في الدورة الحادية والخمسين من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

حظي الفيلم باستقبال جماهيري قوي وتصفيق حار عقب العرض.، وذلك بحضور المخرج مؤيد عليان، والمنتج والكاتب المشارك رامي عليان، إلى جانب الممثل الفلسطيني القدير كامل الباشا، الذين شاركوا جمهور تورنتو وضيوف المهرجان الاحتفال بالعرض الأول للفيلم في أمريكا الشمالية.

ويأتي العرض في تورنتو بعد العرض العالمي الأول للفيلم في قسم Spotlight ضمن الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حظي أيضًا باستقبال قوي من الجمهور والحضور.

فيلم حوار مع البحر

تدور أحداث «حوار مع البحر» في القدس، حول كمال، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا، يتلقى أمرًا من محكمة إسرائيلية يُلزمه بسداد مبلغ كبير مستحق للتأمين الوطني، يُزعم أن ابنه وائل مدين به. لكن وائل، بحسب ما يعرفه كمال، غرق في البحر الأحمر قبل عقود. وعندما يكتشف كمال عدم وجود أي سجل رسمي يؤكد وفاة ابنه، يتتبع الخيط الوحيد المتبقي أمامه في محاولة لكشف الحقيقة ومعرفة ما حدث لوائل.

الفيلم من تأليف وإخراج مؤيد عليان، بمشاركة رامي عليان في كتابة السيناريو، وبطولة كامل الباشا، عامر حليحل، بهيرة العباسي، ماريا زريق، ربى بلال، هيثم العمري، ريبيكا إزميرالدا تلحمي، وإبلة ماري، الفيلم إنتاج مشترك بين فلسطين وهولندا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج شركة PalCine Productions (مؤيد عليان ورامي عليان)، وبمشاركة KeyFilm وصندوق البحر الأحمر وMetafora Production في الإنتاج المشترك، وتتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World، المبيعات العالمية للفيلم، باستثناء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، وحصل الفيلم على دعم كل من صندوق هوبرت بالس، صندوق هولندا للأفلام، صندوق البحر الأحمر، ومؤسسة الدوحة للأفلام.