خالد الغندور يوجه رسالة مؤثرة لـ رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة

أعرب الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن حزنه الشديد بسبب الأزمة التي يمر بها رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، متمنيًا له التوفيق وتجاوز الفترة الصعبة التي يعيشها.

ونشر الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي منشورًا قال فيه: «حزين جدًا على رمضان صبحي، ومش عارف هل هو قادر على العودة بعد أربع سنوات ويكون عنده 32 سنة؟ أتمنى له التوفيق وربنا يقويه ويعدي من الامتحان الصعب».

كانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت الطعن المقدم من رمضان صبحي على العقوبة الموقعة ضده في قضية المنشطات، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، وفقًا لما أوردته التقارير الإعلامية، وهو ما يعني استمرار غيابه عن الملاعب حتى عام 2029.

وبحسب التقارير، يترتب على استمرار العقوبة حرمان رمضان صبحي من ممارسة كرة القدم طوال فترة الإيقاف، وسط تداعيات على موقفه مع نادي بيراميدز خلال مدة العقوبة.

