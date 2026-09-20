ضيعت أرقام وبطولات ومجد وتاريخ.. هيثم عرابي بعد إيقاف رمضان صبحي: الاختيار كان غلط

علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، وتأييد عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات.

وكتب هيثم عرابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت طعن رمضان صبحي، وأيدت إيقافه 4 سنين في قضية المنشطات، ليغيب عن الملاعب لحد 2029».

وأضاف: «للناس اللي بتقول مش فارق.. هو عمل فلوس في بيراميدز. دي حقيقة، وده اختياره وحقه يختار اللي هو عايزه.. بس في الأهلي مكنش هيعمل ورق عنب، كان هيعمل فلوس وأرقام مش قليلة ومجد وتاريخ، ومع الإعلانات الأرقام مكنتش هتبقى بعيدة».

وتابع هيثم عرابي: «وعشان كده أنا شايف إن الاختيار كان غلط.. وما زلت شايف كده».

وأعرب مدير التعاقدات السابق بالأهلي عن حزنه بسبب ابتعاد رمضان صبحي عن الملاعب في هذه المرحلة من مسيرته، قائلًا: «الحاجة الوحيدة اللي بجد زعلان عليها إن موهبة زي دي ولسه 29 سنة، المفروض يكون دلوقتي في عزه، وفي أفضل سنين مسيرته.. وتكون دي النتيجة».

واختتم حديثه مستشهدًا بتصريحات سابقة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي: «وأجمل جملة اتقالت وقتها من كابتن الخطيب: أنا مش زعلان منهم.. أنا زعلان عليهم. حقيقة جدًا.. والنهاردة الجملة دي معناها أكبر بكتير».

وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت الطعن المقدم من رمضان صبحي على العقوبة الموقعة ضده في قضية المنشطات، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، وفقًا لما أوردته التقارير الإعلامية، وهو ما يعني استمرار غيابه عن الملاعب حتى عام 2029.

وبحسب التقارير، يترتب على استمرار العقوبة حرمان رمضان صبحي من ممارسة كرة القدم طوال فترة الإيقاف، وسط تداعيات على موقفه مع نادي بيراميدز خلال مدة العقوبة.