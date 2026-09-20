محافظ المركزي المصري يشارك في الندوة السنوية لمحافظي البنوك المركزية الإفريقية

ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفد مصر المشارك في الاجتماعات السنوية الـ 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، التي استضافها البنك المركزي الكيني خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة محافظي 34 بنكًا مركزيًا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا تمثل 53 دولة إفريقية.

هذا وقد شارك المحافظ في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى، من بينها الندوة السنوية للمحافظين وموضوعها "التكامل النقدي والسيادة المالية في إفريقيا: رؤى إستراتيجية في خفض اعتماد القارة على المؤسسات الدولية"، وقد اُختتمت الندوة بحضور فخامة رئيس جمهورية كينيا.

كما شارك في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين يوم 18 سبتمبر، حيث تم استعراض واتخاذ قرارات بشأن أنشطة الجمعية خلال العام الحالي وبرنامج العمل للعام المقبل. وسبق اجتماع المجلس اجتماعي اللجنة الفنية للخبراء والمكتب خلال الفترة 13-16 سبتمبر. وقد اعتمد مجلس المحافظين تشكيل مكتب محافظي الجمعية للعام القادم، حيث انضم البنك المركزي المصري إلى عضوية المكتب نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا، وذلك تمهيدًا لتولي مصر رئاسة الإقليم عام 2028.

ووافق المجلس على نشر الإصدار الثاني لتقرير الاستقرار المالي الإفريقي، استكمالًا للنجاح الذي حققهالإصدار الأول، والذي مثل خطوة مهمة نحو تطوير إطار شامل لرصد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي في دول القارة. ويُعد التقرير أحد أهم مخرجات لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تم إنشاؤها بناءً على مقترح السيد/ حسن عبد الله الذي قدمه لجمعية البنوك المركزية الإفريقية عام 2024، بهدف دعم الاستقرار المالي في القارة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين البنوك المركزية الإفريقية في مجالات الاستقرار المالي والسياسات الاحترازية الكلية.

ويتولى البنك المركزي المصري رئاسة فريق العمل المعني بإعداد التقرير، بمشاركة عدد من البنوك المركزية الإفريقية التي تمثل مختلف أقاليم القارة، بما يعزز الطابع القاري للتقرير ويتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة في رصد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.هذا وسيتم نشر التقرير من خلال البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

وعلى صعيد الرقابة المصرفية، تم استعراض أنشطة مجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل- والتي يرأسها البنك المركزي المصري - خلال الفترة السابقة، في إطار دعم التعاون وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الإفريقية، والتي شملت استضافة ندوتين عن بُعد حول موضوعي "المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام" و"الرقابة الفعالة بناءً على أطر الرقابة وإدارة المخاطر"، بالإضافة إلى تنظيم ندوة حضورية بمقر البنك المركزي المصري حول "التطورات الرقابية الحالية والناشئة".

كما يتم إعداد نشرات إخبارية دورية تتناول أهم الموضوعات الصادرة عن لجنة بازل، ويتم نشرها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بمجموعة العمل على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتي تم اطلاقها في سبتمبر 2025. كما تم خلال الاجتماعات عرض الأنشطة المقترحة لمجموعة العمل للفترة 2026-2028.

وشارك المحافظ في الجلسة التعريفيةلمجلس إدارة المعهد النقدي الإفريقي (AMI)، بعد اعتماد مجلس المحافظين تشكيله، والذى يضم في عضويته عن إقليم شمال إفريقيا كلا من مصر وتونس والمغرب، إلى جانب 12 بنكًا مركزيًا يمثلون أقاليم الجمعية الخمسة.ويمثل انعقاد الجلسة خطوة مؤسسية مهمة في مسار تفعيل المعهد والبدء في الاضطلاع بالمهام المنوطة به في دعم مسيرة التعاون والتكامل النقدي والمالي الإفريقي.