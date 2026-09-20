قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقدرش أغلط في الأهلي.. أسامة حسن يكشف تفاصيل خناقته مع ربيع ياسين
مصطفى خاطر: تربيت في أسرة متوسطة وأحب «الحريف» لـ محمد خان.. حوار
كذبة السرقة تكشف الحقيقة.. ضبط سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها بالإسكندرية
خلال أداء السنة.. وفاة إمام مسجد عقب انتهاء صلاة العشاء في المنوفية
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية ..خطوات التقديم على شقق الإيجار.. روشتة صناعية لتنمية الاقتصاد المصري
نتنياهو يأمر بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة بعد هجوم نفيه تسوف.. واعتقال المنفذ
هذه أراض فرنسية.. ماكرون يوجه رسالة لترامب من «أرخبيل» بالأطلسي
7 مصابين.. النيابة تعاين موقع حريق مخزن نشارة خشب بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
القبض على عنصر جنائي يتاجر في المخدرات بالجيزة
واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العتاب ليس طلبا للمنة.. فاطمة الكاشف: طلب عودتي للفن لم يؤخذ بعين الاعتبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محافظ المركزي المصري يشارك في الندوة السنوية لمحافظي البنوك المركزية الإفريقية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفد مصر المشارك في الاجتماعات السنوية الـ 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، التي استضافها البنك المركزي الكيني خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة محافظي 34  بنكًا مركزيًا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا تمثل 53 دولة إفريقية.

هذا وقد شارك  المحافظ في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى، من بينها الندوة السنوية للمحافظين  وموضوعها "التكامل النقدي والسيادة المالية في إفريقيا: رؤى إستراتيجية في خفض اعتماد القارة على المؤسسات الدولية"، وقد اُختتمت الندوة بحضور فخامة رئيس جمهورية كينيا.

كما شارك  في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين يوم 18 سبتمبر، حيث تم استعراض واتخاذ قرارات بشأن أنشطة الجمعية خلال العام الحالي وبرنامج العمل للعام المقبل. وسبق اجتماع المجلس اجتماعي اللجنة الفنية للخبراء والمكتب خلال الفترة 13-16 سبتمبر. وقد اعتمد مجلس المحافظين تشكيل مكتب محافظي الجمعية للعام القادم، حيث انضم البنك المركزي المصري إلى عضوية المكتب نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا، وذلك تمهيدًا لتولي مصر رئاسة الإقليم عام 2028.

ووافق المجلس على نشر الإصدار الثاني لتقرير الاستقرار المالي الإفريقي، استكمالًا للنجاح الذي حققهالإصدار الأول، والذي مثل خطوة مهمة نحو تطوير إطار شامل لرصد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي في دول القارة. ويُعد التقرير أحد أهم مخرجات لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تم إنشاؤها بناءً على مقترح السيد/ حسن عبد الله الذي قدمه لجمعية البنوك المركزية الإفريقية عام 2024، بهدف دعم الاستقرار المالي في القارة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين البنوك المركزية الإفريقية في مجالات الاستقرار المالي والسياسات الاحترازية الكلية. 

ويتولى البنك المركزي المصري رئاسة فريق العمل المعني بإعداد التقرير، بمشاركة عدد من البنوك المركزية الإفريقية التي تمثل مختلف أقاليم القارة، بما يعزز الطابع القاري للتقرير ويتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة في رصد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.هذا وسيتم نشر التقرير من خلال البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك المركزية الإفريقية. 

وعلى صعيد الرقابة المصرفية، تم استعراض أنشطة مجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل- والتي يرأسها البنك المركزي المصري - خلال الفترة السابقة، في إطار دعم التعاون وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الإفريقية، والتي شملت استضافة ندوتين عن بُعد حول موضوعي "المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام" و"الرقابة الفعالة بناءً على أطر الرقابة وإدارة المخاطر"، بالإضافة إلى تنظيم ندوة حضورية بمقر البنك المركزي المصري حول "التطورات الرقابية الحالية والناشئة".

 كما يتم إعداد نشرات إخبارية دورية تتناول أهم الموضوعات الصادرة عن لجنة بازل، ويتم نشرها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بمجموعة العمل على الموقع الإلكتروني لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتي تم اطلاقها في سبتمبر 2025. كما تم خلال الاجتماعات عرض الأنشطة المقترحة لمجموعة العمل للفترة 2026-2028.

وشارك  المحافظ في الجلسة التعريفيةلمجلس إدارة المعهد النقدي الإفريقي (AMI)، بعد اعتماد مجلس المحافظين تشكيله، والذى يضم في عضويته عن إقليم شمال إفريقيا كلا من مصر وتونس والمغرب، إلى جانب 12 بنكًا مركزيًا يمثلون أقاليم الجمعية الخمسة.ويمثل انعقاد الجلسة خطوة مؤسسية مهمة في مسار تفعيل المعهد والبدء في الاضطلاع بالمهام المنوطة به في دعم مسيرة التعاون والتكامل النقدي والمالي الإفريقي. 

البنك المركزي المصري اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي الكيني جمعية البنوك المركزية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

الزمالك

أشرف إمام عن مُواجهة الأهلي: لا يوجد فريق أقوى من الزمالك .. ولا أخشى بيراميدز

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

تجاوز 51 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر

رمضان صبحي

خالد الغندور يوجه رسالة مؤثرة لـ رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة

البنك المركزي المصري

محافظ المركزي المصري يشارك في الندوة السنوية لمحافظي البنوك المركزية الإفريقية

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد