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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد أمين: استهداف الرياض والبنية التحتية السعودية تصعيد خطير يهدد الاستقرار الإقليمي

المهندس محمد أمين
المهندس محمد أمين
معتز الخصوصي

أدان المهندس محمد أمين، رئيس المكتب التنفيذي لـ ـحزب المحافظين، بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي واستهدفت العاصمة السعودية الرياض وعددًا من المدن والمنشآت داخل المملكة، مؤكدًا أن استهداف الأراضي السعودية والمنشآت الحيوية والبنية التحتية يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وقواعد القانون الدولي.

وقال أمين إن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والبنية التحتية لا يهدد أمن المملكة وحدها، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلًا عن تداعياته على أمن الطاقة وحركة الملاحة والمصالح الاقتصادية، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات يفتح الباب أمام اتساع دائرة الصراع ورفع مستوى التوتر الإقليمي.

الاقتراب من مكة استفزاز لمشاعر ملياري مسلم

وأكد رئيس المكتب التنفيذي لحزب المحافظين تضامن الحزب الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه القاطع لأي محاولات تستهدف المدن والمنشآت المدنية أو تعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، مشددًا على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها يجب أن يكونا أساسًا لأي تحرك في المنطقة.

وأضاف أن محاولات الاقتراب من مكة المكرمة أو تهديد المجال الجوي المحيط بالعاصمة المقدسة تمثل تجاوزًا بالغ الخطورة واستفزازًا مباشرًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن مكة المكرمة قبلة المسلمين وأحد أقدس مقدساتهم، وأن أي تهديد يطال أمنها أو سلامة ضيوف الرحمن يتجاوز حدود الخلافات السياسية ويمس مشاعر أكثر من ملياري مسلم.

وشدد أمين على أن أمن الحرمين الشريفين وسلامة زوارهما يجب أن يظلا بعيدين عن أي أعمال عسكرية أو محاولات للتصعيد، لما تمثله المقدسات الإسلامية من مكانة دينية راسخة لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن استهداف منشآت الطاقة وخطوط الإمداد والبنية التحتية في المملكة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة، بما يمس أمن الطاقة واستقرار الأسواق وحركة التجارة والملاحة الدولية، داعيًا إلى وقف التصعيد ومنع انتقال الصراع إلى ساحات جديدة.

وأكد أمين أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية، إلى جانب تحرك عربي ودولي جاد لوقف الاعتداءات واحتواء التصعيد عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.

واختتم رئيس المكتب التنفيذي لحزب المحافظين بالتأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية، والعمل على منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تهدد أمن واستقرار شعوبها.

حزب المحافظين المهندس محمد أمين جماعة الحوثي

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