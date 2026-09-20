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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير المالية: زيادة في أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للصحة والتعليم بموازنة العام الحالي.. نواب: يعزز جهود الدولة في دعم الكوادر البشرية وتحسين جودة الخدمات

وزير المالية
وزير المالية
أميرة خلف
  • وزير المالية: الوزارة تعمل على  استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال 
  • برلمانية: الإنفاق على الصحة والتعليم سيكون لها مردود إيجابي على الأسرة المصرية
  • برلمانية: خطوة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام الحالى تتضمن زيادة حقيقية فى أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين فى الصحة والتعليم، جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة للإصدار الـ13 من موازنة المواطن.

وأوضح وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن الوزارة تعمل على  استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

تحقيق نمو أعلى فى مخصصات الصحة والتعليم

أوضح أن الوزارة تستهدف العمل على تحقيق نمو أعلى فى مخصصات الصحة والتعليم وهناك انحياز بالموازنة للتنمية البشرية.

في هذا الصدد، ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، تاريخ تصريحات وزير المالية بشأن استهداف زيادة أكبر للصحة والتعليم بموازنة العام الحالي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لاستمرار السياسات والإجراءات الهادفة لتحسين منظومة الصحة ، فضلا عن تنمية رأس المال البشري باعتباره العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة.

و أشارت" أبو زيد" خلال تصريحات خاصة إلى أن تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم، سيكون لها مردود إيجابي على الأسرة المصرية وتحسين معيشة المجتمع المصري، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر البشرية حتى تتواكب مع متطلبات السوق العالمية والتخصصات الجديدة.

في سياق متصل، أكدت النائبة أماني فاخر، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن استهداف الحكومة زيادة الموازنة العامة للتعليم والصحة، خطوة مهمة باعتبارهما من القطاعات الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز جهود الدولة في دعم الكوادر البشرية وتحسين جودة الخدمات.

و أوضحت" فاخر" في تصريحات خاصة أن هذه الزيادة تأتي  في إطار تعزيز الإنفاق على القطاعات الخدمية الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، بما يدعم قدرة الدولة على تطوير الخدمات المقدمة وتحسين كفاءتها. 

مشيرة إلى أن زيادة الإنفاق على هذين القطاعين دعم العاملين بهما وتوفير احتياجات المؤسسات التعليمية والصحية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وزير المالية الصحة التعليم الموازنة العامة الموازنة الحكومة

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