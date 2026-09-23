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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم أسيوط يترأس فعاليات "الأتوبيس الطائر" لمتابعة 26 مدرسة بقرى مركز أبوتيج

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يترأس الاتوبيس الطائر  للمتابعة ويستهدف 25 مدرسة بقرى أبوتيج
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يترأس الاتوبيس الطائر  للمتابعة ويستهدف 25 مدرسة بقرى أبوتيج
إيهاب عمر

ترأس محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الاربعاء، الاتوبيس الطائر للمتابعة الميدانية الشاملة للمدارس ،ويستهدف 26 مدرسة بقرى مركز أبوتيج ويشارك طلاب بنى سميع طابور الصباح وتحية العلم ،وذلك ضمن جولاته الميدانية مع انطلاق فعاليات الاتوبيس الطائر للمتابعة الميدانية الشاملة ،للوقوف على الخطوات التنفيذية لتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة محمد العجان مدير إدارة أبوتيج التعليمية وسلمان ابوخروف وكيل الإدارة  وفريق المتابعة الميدانية برئاسة محمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة بالمديرية وأعضاء الفريق من موجهى المواد الدراسية وأعضاء المتابعة والتفتيش .

 تطبيق البرنامج العلاجى للطلاب الضعاف

حيث استهل وكيل الوزارة جولته بحضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم وترديد النشيد الوطنى مع طلاب مدرسة السفير حسن جاد الحق الإعدادية المشتركة ببنى سميع البالغ عدد فصولها  24 فصل دراسى ،مشددا على تطبيق البرنامج العلاجى للطلاب الضعاف والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى .

و استكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة ببنى سميع البالغ عدد فصولها 17 فصل دراسى ،ثم زار مدرسة بنى سميع الثانوية المشتركة البالغ عدد فصولها  6 فصول دراسية ، مدرسة المسعود للتعليم الأساسى البالغ عدد فصولها 24 فصل بالمرحلة الابتدائية و9 فصول بالمرحلة الاعدادية و3 فصول برياض الاطفال  ،وتابع بعض الفصول الدراسية والمعامل وحجرة التطوير ومناهل المعرفة واجرى بعض الاختبارات للطلاب فى مهارات القراءة والكتابة .

كما تابع وكيل وزارة التعليم بأسيوط  - خلال الجولة - سير الدراسة وانتظامها بمدارس إدارة أبوتيج متفقدا بعض الفصول الدراسية وبعض المعامل والمكتبات وحضر بعض الحصص واستمع إلى شرح المعلمين و تابع مستوى الطلاب بالفصول واطلع على سجلات الدرجات والتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والسلوك والمواظبة للطلاب وتابع مدى تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى والتزام المعلمين بالسجلات ورصد الدرجات وتصحيح التقييمات أول بأول موجها بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف فى كل مادة دراسية.

كما تفقد "دسوقى " بعض الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرها وتحدث مع الطلاب والمعلمين واطمأن منهم على سير العملية التعليمية و انتظامها وتسكين الطلاب الجدد بالفصول الدراسيةواعلان الجداول المدرسية وقوائم الفصول كما اطمأن على مستوى الأطفال والتلاميذ والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.

كما واصلت فرق التوجيه الفنى والمتابعة الميدانية بالاتوبيس الطائر جولتهم التفقدية على المدارس بقرى مركز أبوتيج لمتابعة انتظام الدراسة ونسب الحضور ومتابعة المعلمين ومدى التزامهم بالكتب الدورية والخطة الزمنية للمناهج الدراسية والتقييمات الأسبوعية والسجلات المدرسية ومتابعة أعمال النظافة ورصد كافة الملاحظات وإيجاد الحلول العاجلة وتلافى الملاحظات .

وزارة التربية والتعليم أسيوط الاتوبيس الطائر مدرسة مركز أبوتيج

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