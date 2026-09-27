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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمدي فتحي يعلن خضوعه لعملية جراحية في الأنف بعد إصابته

حمدي فتحي
حمدي فتحي
إسلام مقلد

أعلن حمدي فتحي، لاعب وسط نادي الوكرة القطري ومنتخب مصر، خضوعه لعملية جراحية في الأنف، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن معسكر الفراعنة الحالي.

حمدي فتحي يكشف خضوعه للجراحة

ونشر حمدي فتحي صورة له من داخل غرفة العمليات عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلق عليها بكلمة: «الحمد لله»، معلنًا خضوعه للجراحة.

وجاءت العملية بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع الوكرة، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي الحالية، ليقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاده من قائمة المعسكر.

إصابة حمدي فتحي مع الوكرة

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الوكرة أمام السيلية، ضمن منافسات بطولة كأس قطر، وهو ما تسبب في غيابه عن المشاركة مع منتخب مصر خلال المعسكر الحالي.

ويعد حمدي فتحي أحد العناصر الأساسية في خط وسط منتخب مصر، وسبق له الظهور مع الفراعنة خلال بطولة كأس العالم 2026.

غياب عن مباراة في كأس العالم 2026

وكان حمدي فتحي ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في منافسات كأس العالم 2026، إلا أنه غاب عن إحدى مباريات البطولة بسبب الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة مع المنتخب في باقي مشواره.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر ونادي الوكرة تطورات حالة اللاعب خلال الفترة المقبلة، وموعد عودته إلى التدريبات والمباريات بعد التعافي من آثار الجراحة.

حمدي فتحي نادي الوكرة القطري نادي الوكرة منتخب مصر

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